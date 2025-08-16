Lo que dice el PIB sobre la salud de la economía: ¿buenas o malas noticias?

Foto: María Camila Sánchez

La economía colombiana creció 2,1 % en el segundo trimestre de 2025. El resultado estuvo por debajo de las expectativas de la mayoría de los analistas. El Banco de la República, por ejemplo, había estimado que el Producto Interno Bruto (PIB) crecería 2,6 % en ese periodo, y el promedio de los analistas estimaba un 2,7 %. Entre los números, los anexos y las tablas, los datos que el DANE presentó el viernes nos dicen mucho sobre el rumbo económico del país.

Lo que significa crecer 2,1 %

En los últimos meses, los centros de investigación y analistas estaban mejorando la...