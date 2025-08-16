No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Lo que dice el PIB sobre la salud de la economía: ¿buenas o malas noticias?

En el segundo trimestre de 2025 el PIB creció menos de lo que habían estimado los analistas. No solo preocupa cuánto está creciendo la economía, sino también cómo está creciendo. Estas son las claves de los datos que presentó el DANE.

Karen Vanessa Quintero Martínez
16 de agosto de 2025 - 05:02 p. m.
Foto: María Camila Sánchez

La economía colombiana creció 2,1 % en el segundo trimestre de 2025. El resultado estuvo por debajo de las expectativas de la mayoría de los analistas. El Banco de la República, por ejemplo, había estimado que el Producto Interno Bruto (PIB) crecería 2,6 % en ese periodo, y el promedio de los analistas estimaba un 2,7 %. Entre los números, los anexos y las tablas, los datos que el DANE presentó el viernes nos dicen mucho sobre el rumbo económico del país.

Lo que significa crecer 2,1 %

En los últimos meses, los centros de investigación y analistas estaban mejorando la...

Juan Isaza(kjx13)Hace 46 minutos
Por fin, luego de tres años, tienen un dato inquietante sobre el cual lanzarse como perros hambrientos sobre un único hueso.
