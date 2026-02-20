Lo que dicen los datos de 2025 sobre el rumbo de la economía en 2026

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Las proyecciones para la economía colombiana son menos alentadoras en algunos frentes que las que teníamos en diciembre. Los cambios se deben, entre otros factores, a la publicación reciente de datos como el PIB de 2025 y al aumento de 23,7 % en el salario mínimo que decretó el Gobierno de Gustavo Petro. Aunque el Consejo de Estado suspendió el incremento y le ordenó a esta administración expedir un nuevo decreto que aplicaría hasta que se tome una decisión de fondo, el presidente Gustavo Petro ha dicho que defenderá la cifra original....