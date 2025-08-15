La economía colombiana creció 2,1 % en el segundo trimestre de 2025

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

Para el segundo trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia registró un crecimiento de 2,1 %, cifra que está por debajo de algunas de las proyecciones de analistas, como los que participan en la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, en la que se proyectaba una expansión de 2,4 %, y en la del Banco de la República, donde se estimó que sería 2,5 %.

En el primer trimestre, el crecimiento fue de 2,7 %. Así las cosas, en el acumulado del año, el PIB ha crecido 2,4 %.

La economía sigue recuperándose, luego de dos años de tener un desempeño muy por debajo de su potencial que, se estima, debería estar alrededor de 3 %. Aquí vale recordar que en 2023 el resultado anual fue de 0,7 % y en 2024 la expansión anual fue de 1,6 %.

Crecimiento económico por sectores

El sector que más aportó al crecimiento económico en el segundo trimestre fue comercio, reparación, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, con una contribución de 1,1 puntos porcentuales y un crecimiento de 5,6 %.

Piedad Urdinola, directora del DANE, aseguró que todas las actividades que componen la categoría están aportando positivamente. El mejor desempeño es el de comercio al por mayor y al por menor (creció 8,8 % y aportó 4,4 puntos); seguido por almacenamiento y actividades complementarias al transporte y transporte aéreo.

Los otros sectores con mayores aportes fueron agricultura, principalmente por cultivos agrícolas y ganadería; administración pública y defensa y actividades artísticas, de entretenimiento y actividades del hogar. Este último, si bien sigue creciendo, muestra un comportamiento más moderado que el registrado en 2024.

Industria manufacturera se está recuperando: aportó 0,1 puntos al crecimiento del trimestre y creció 0,9 %. En el mismo trimestre del año pasado esta actividad tuvo un comportamiento negativo.

Dentro de la industria, procesamiento y conservación de carne fue la actividad que más creció, seguida por fabricación de otros productos minerales no metálicos. En negativo, sigue fabricación de maquinaria y equipo; coquización, fabricación de productos de refinación del petróleo y fabricación de productos metalúrgicos básicos.

Las actividades que registraron aportes negativos fueron explotación de minas y canteras (-0,5 puntos porcentuales) y construcción (-0,2 puntos porcentuales).

Urdinola dijo que la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales están jalonando a la baja al sector construcción.

En cuanto a explotación de minas y canteras, que registró una caída de 10,2 %, según la directora del DANE tiene que ver con la menor demanda de carbón.

Desempeño de los sectores en junio

Para junio, el Indicador de Seguimiento de la Economía (ISE) se ubicó en 2,9 %, pero la entidad ajustó a la baja los resultados de meses anteriores.

Por sectores, los mayores aportes están en administración pública y defensa, educación y actividades de la salud; seguido por comercio y reparación y agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca.

