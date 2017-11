Pilotos de Avianca regresan y dicen que sanciones en su contra serían "persecución"

Redacción Economía.

Este lunes, como se había anunciado, más de 500 pilotos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), que estuvieron en cese de actividades por 51 días, se encontraron en sus bases de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla para empezar a reincorporarse a sus labores en Avianca.

Según la aerolínea, todos los pilotos que estaban en huelga atendieron el llamado de la compañía: 75 en Medellín, 55 en Cali, 21 en Barranquilla y el resto en la capital del país. Ahora los aviadores deberán enfrentar tres procesos, de acuerdo con la empresa.

El primero, a la luz de las normas laborales, definirá si los pilotos incurren o no en sanciones, que pueden ir hasta la desvinculación. Al respecto, el presidente de la Acdac, el capitán Jaime Hernández, dijo a los medios de comunicación que, en la reunión de hoy con los trabajadores, Avianca no se refirió a dichas sanciones, pero que de todas formas no tiene por qué haber procesos disciplinarios, pues la huelga no ha sido declarada ilegal. “Estamos esperando el fallo de la Corte Suprema de Justicia (al respecto). Cualquier proceso o sanción que la empresa imponga en este momento no es más que persecución y constreñimiento”, expresó el capitán Hernández.

Los otros dos procesos que tendrán que atravesar los pilotos son pruebas psicosociales y técnicas, para poner al día las licencias de vuelo de los aviadores.

Avianca calcula que la reincorporación de los pilotos que aprueben los procesos tardará “varias semanas”, dependiendo del caso, pues cada uno es individual. Así las cosas, durante noviembre la compañía aérea mantendrá su plan de contingencia, que incluye “asignación de flota de mayor número de sillas en rutas troncales, contratación de servicios con firmas extranjeras para la operación de rutas transatlánticas y optimización de los recursos y las tripulaciones activas”.

Por su parte, el vocero de la Acdac afirmó que es probable que en los próximos cuatro días regresen los primeros capitanes.

En caso de que la huelga sea declarada ilegal, el capitán Hernández recordó que hay “pendientes otros fallos que están buscando que las recomendaciones de la OIT y del Comité de Libertad Sindical, respecto a que no somos servicio público esencial, prevalezcan y se declare la legalidad de la huelga. (Esto) está básicamente en las manos de los jueces y magistrados”.

Respecto al Tribunal de Arbitramento que ya está andando, el vocero de Acdac insistió en que es ilegal, pues se convocó fuera del tiempo reglamentario. “A partir de este momento hay que solicitar la convocatoria (del Tribunal), y así lo haremos mañana al Ministerio de Trabajo, para que conforme el tribunal legal para dirimir este conflicto que aún no ha terminado”.