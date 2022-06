PlayStation se enfrenta a Xbox con nuevo servicio de suscripción

PlayStation Plus es el intento de Sony Group Corp. de competir con el popular Xbox Game Passel de su rival Microsoft Corp. Foto: Archivo

PlayStation lanzó el lunes la versión renovada de su servicio de suscripción de videojuegos, dando a los miembros acceso a un catálogo de varios cientos de juegos, tanto nuevos como antiguos.

PlayStation Plus, cuyo nombre en clave era Spartacus, es el intento de Sony Group Corp. de competir con el popular Xbox Game Passel de su rival Microsoft Corp. mientras las dos empresas luchan por convertirse en el Netflix de los videojuegos. El nuevo servicio combina las anteriores ofertas de suscripción de Sony en un sistema de tres niveles. El nivel más básico, Essential, cuesta US$10 al mes y reemplaza al antiguo PlayStation Plus, ofreciendo dos juegos descargables al mes, algunos descuentos y acceso a juegos multijugador en línea.

Los dos niveles superiores son nuevos para los usuarios de PlayStation. El nivel Extra, de US$15 al mes, ofrece una biblioteca de unos cuatrocientos juegos de PlayStation 4 y 5, mientras que el nivel Premium, de US$18 al mes, agrega unos cientos de juegos clásicos al grupo, en su mayoría de PlayStation 3. El servicio solo cuenta con una treintena de juegos de PS1, PS2 y PSP, lo que ha sido una decepción para los jugadores retro.

Aun así, la oferta central ha impresionado a los fanáticos hasta ahora. Incluye juegos propios de Sony, como Spider-Man y Returnal, así como títulos recientes de editores externos, como Red Dead Redemption II, de Take-Two Interactive Software Inc., y Guardian of the Galaxy, de Square Enix Holdings Co. Clásicos independientes como Outer Wilds y Hollow Knight ayudan a completar el catálogo. El servicio funcionó sin problemas durante las pruebas realizadas por Bloomberg el lunes por la tarde.

Pero el nuevo PlayStation Plus difiere de Xbox Game Pass en un aspecto clave: no incluye juegos nuevos. Horizon Forbidden West de Sony, que se lanzó en febrero, aún no está disponible en el servicio, y el próximo God of War Ragnarok tampoco estará disponible de inmediato. Sony, que depende de sus éxitos de taquilla para vender decenas de millones de juegos, ha dicho que por la economía no tendría sentido poner los títulos en PlayStation Plus cuando salgan. Por el contrario, Microsoft se ha comprometido a poner todos sus juegos en Game Pass tan pronto como salgan al mercado.

El nuevo servicio PlayStation Plus debutó solo un día después de la presentación anual de Xbox de Microsoft, en la que se dieron a conocer varios juegos nuevos y se mostraron imágenes de próximos títulos como Starfield. Cada nueva revelación terminó con un simple pero efectivo chyron que ilustra la mayor ventaja de Microsoft en la próxima guerra del streaming: “Juega desde el primer día con Game Pass”.

