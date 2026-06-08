Por actividad del volcán Puracé, Aerocivil cierra aeropuerto de Popayán: lo que debe saber

Imagen de referencia del volcán Puracé. /Servicio Geológico Colombiano. Foto: Servicio Geológico Colombiano

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La Aeronáutica Civil informó que se mantiene el cierre temporal de las operaciones en el Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán. Esta es una medida preventiva ante la actividad registrada en el volcán Puracé.

La entidad explicó que la decisión busca proteger la seguridad operacional, “ya que la presencia e ingesta de partículas de ceniza puede comprometer el correcto funcionamiento de los motores de las aeronaves”.

En una evaluación técnica, la autoridad aeronáutica identificó afectaciones en cinco rutas comerciales y en los procedimientos de aproximación y salida del suroccidente andino. La entidad reconoció que la restricción preventiva impacta parcialmente el flujo de operaciones aéreas desde y hacia Cali, Puerto Asís y Florencia, así como los tránsitos que conectan con los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

De acuerdo con los análisis técnicos y los reportes del Centro de Avisos de Ceniza Volcánica (VAAC) de Washington y del Observatorio Vulcanológico de Colombia, se identificó un polígono de afectación por presencia de ceniza derivada de las recientes emisiones del volcán Puracé. El fenómeno, resaltó la Aerocivil, se presenta de manera intermitente, con periodos alternados de emisiones elevadas y de cese temporal.

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“El equipo de control de tránsito aéreo y los especialistas meteorológicos de la entidad permanecen en constante actualización de las coordenadas del polígono y monitorean la evolución de la situación en la capital del Cauca, con el fin de restablecer los servicios y levantar las restricciones tan pronto como el espacio aéreo sea completamente seguro”, aseguró la entidad en un comunicado.

Para los usuarios, la recomendación es mantener contacto permanente con las aerolíneas, pues este fenómeno puede generar demoras, cambios de itinerario o cancelaciones.

La semana pasada, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que hay un flujo constante de gases que genera columnas de humo y emisiones de ceniza. Esta actividad ha sido constante y hace parte de la alerta amarilla en la que se encuentra la formación volcánica.

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