Por el paro, transporte de pasajeros ha caído 81 %: así están las terminales

Imagen de referencia, terminal de transporte El Salitre (Bogotá)

El paro de transportadores sigue afectando la movilidad en el país. Gobierno y gremios todavía no han llegado a un acuerdo sobre cuánto debería subir el precio del diésel.

La Superintendencia de Transporte hizo un balance de los efectos de los bloqueos en el transporte de pasajeros. Al comparar los datos de este 5 de septiembre, con los del jueves anterior (29 de agosto) se observa una reducción del 81,2 % de pasajeros movilizados por las terminales del país. En esa fecha se transportaron 86.877 usuarios, mientras que este jueves fueron 16.296, con corte al mediodía. La entidad estima que se dejaron de transportar aproximadamente 70.500 personas a través de las terminales de transporte terrestre.

Al comparar el miércoles 28 de agosto (sin bloqueos), con el 4 de septiembre, la cantidad de pasajeros bajó 60,1 %, lo que equivale a 162.660 pasajeros que no se movilizaron. También se registró una caída de 60 % en la cantidad de vehículos despachados, pasando de 34.918 vehículos a 14.307 el 4 de septiembre.

Esta es la situación de las terminales de transporte en el país, según el reporte de la entidad:

Terminal de Arauca: Bloqueo. despachos suspendidos hacia Bogotá, Cúcuta, y Bucaramanga.

Terminal de Armenia: solo se realizan despachos hacia municipios aledaños.

Terminal de Barrancabermeja: las empresas han suspendido despachos. 4. Terminal de Barranquilla: Despachos intermitentes hacia el interior del país; despachos hacia Santa Marta suspendidos.

Terminal de Bogotá: no se están realizando despachos.

Terminal de Bucaramanga: no se están realizando despachos en este momento.

Terminal de Buenaventura: bloqueo en Loboguerrero y Media Canoa.

Terminal de Cali: algunas empresas tienen sus despachos suspendidos; solo despachos hacia Candelaria y Jamundí.

Terminal de Cartagena: despachos suspendidos hacia el interior del país.

Terminal de Cúcuta: no hay despachos por parte de las empresas de transporte.

Terminal de Duitama: solo se realizan despachos de influencia.

Terminal de Florencia: solo se están realizando despachos a nivel municipal.

Terminal de Ibagué: no se están realizando despachos.

Terminal de Ipiales: no hay despachos hacia el interior del país, solo hacia destinos interdepartamentales.

Terminal de Manizales: no hay despachos hacia Pereira; solo despachos hacia el norte de Caldas.

Terminal de Medellín Norte: no hay despachos hacia Bogotá.

Terminal de Montería: despachos suspendidos por parte de las empresas Brasilia y Copetran.

Terminal de Pasto: despachos restringidos debido a cierres viales.

Terminal de Pereira: no hay despachos hacia Bogotá.

Terminal de Popayán: no se están realizando despachos.

Terminal de Quibdó: bloqueo por parte de comunidades indígenas en la vía a Medellín.

Terminal de Sincelejo: despachos suspendidos.

Terminal de Valledupar: solo se realizan despachos hacia la costa.

Terminal de Villavicencio: despachos suspendidos hacia Bogotá; solo despachos vía Restrepo.

Terminal de Yopal: solo se realizan despachos hacia Villavicencio.

¿En qué van las negociaciones?

El miércoles quedó claro que no habrá más incrementos en el diésel hasta que se pueda concertar, pero la discusión se estancó porque no hay acuerdo sobre cómo ajustar el incremento de $1.904 que se hizo la semana pasada. El Gobierno propuso eliminarlo y realizar un ajuste de $200 mensuales hasta sumar $800 en diciembre, esta propuesta incluía coordinar nuevas mesas con los líderes gremiales para solucionar otros temas que estaban sobre la mesa, pero los gremios rechazaron esa opción y advirtieron que solo aceptarán un aumento de $400.

Este jueves no siguió la negociación entre el Gobierno y los transportadores porque no hay nuevas propuestas sobre la mesa. “Hacemos un llamado a los camioneros que se encuentran en todo el país a que miren bien la propuesta del Gobierno para que entiendan que es una propuesta que le sirve, especialmente a la base de los camioneros colombianos. Entendemos que les ha pegado duro el aumento del diésel, es una medida dolorosa, pero absolutamente necesaria, por eso el Gobierno ha cedido estos días, para buscar una concertación, pero pareciera que a algunos sectores radicales, que pensamos son minoritarios, no les sirve absolutamente nada”, dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

