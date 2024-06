Por falta de quórum y sin avances se levantó el último debate de la pensional

Plenaria en Cámara de Representantes 2024. Foto: Óscar Pérez

Este martes debía arrancar el cuarto y último debate de la reforma pensional en la plenaria de la Cámara de Representantes. En este momento, el tiempo es el peor enemigo de este proyecto: para evitar que se hunda, debe ser aprobado y conciliado antes de que termine esta legislatura (20 de junio, más las extras del Congreso).

La plenaria discutió tres horas el orden del día. Desde el principio, varios representantes solicitaron aplazar la discusión un día más, considerando que este miércoles a las 8:00 de la mañana habrá una audiencia pública sobre la iniciativa, pero el Gobierno logró, inicialmente, los votos necesarios para mantener la agenda.

Además de los desencuentros por la audiencia pública, la oposición argumentó que hubo un vicio en el trámite, pues se suspendió la votación de proposiciones para modificar el orden del día cuando ya había 128 votos (71 por el sí y 57 por el no). Mientras algunos representes argumentaron que no era claro qué se estaba votando y si se estaba excluyendo la pensional; congresistas de la oposición aseguraron que fue por “orden del ministro del Interior”, Luis Fernando Velasco. La mesa directiva sostuvo que se suspendió la votación por solicitud de varios representantes.

La plenaria mantuvo el orden del día y se pronunciaron los candidatos a ocupar el cargo de contralor general, pero cuando llegó la hora de empezar el debate, las bancadas de Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador y de La U anunciaron que se iban a retirar (las dos últimas por recusaciones pendientes).

La representante Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, explicó que la decisión se dio considerando la “proposición aprobada por la plenaria que dice que no se puede iniciar el debate antes de la audiencia pública”. Hernán Darío Cadavid, del Centro Democrático, afirmó que su bancada se retiraría por la audiencia pública, por las recusaciones que no se han resuelto y porque “están inaccesibles las baterías sanitarias” por el racionamiento de agua.

La mesa directiva verificó el quórum: más de 100 representantes estaban presentes, pero a la hora de votar el primer bloque de impedimentos no hubo asistentes suficientes.

Congresistas del Pacto Histórico dijeron que debía seguir el debate y que se trata de “estrategias dilatorias” de la oposición para que el proyecto se hunda. “Esta plenaria no puede asumir el costo político de hundir la reforma pensional por hacerles el juego, conscientemente como algunos o de buena fe como otros. (...) Los invito a no caer en el ‘jueguito’, a no caer en las trampas”, dijo el representante David Racero.

“Siguen discutiendo todo lo que se les ocurre para dilatar el avance del debate. Cuando empezamos a votar impedimentos, exigieron verificación de quórum. Varios se habían salido y dejaron constancia de su salida por recusaciones, entre otras cosas; pero volvieron a entrar para votar verificación de quórum, que en general está asociada al pago de los honorarios. (...) En la votación de impedimentos ya tuvimos escasos 50 votos, es decir, cumplieron con el objetivo de dilatar el debate”, dijo al finalizar la sesión la representante Martha Alfonso, coordinadora ponente.

Se espera que este miércoles, después de la audiencia pública, arranque la votación de impedimentos y empiece la discusión del proyecto. El equipo técnico de la representante Alfonso ya recibió 400 proposiciones.

El camino de la pensional

▶️ El proyecto se radicó el 22 de marzo de 2023.

▶️ En junio de 2023, la Comisión Séptima del Senado aprobó la iniciativa en primer debate.

▶️ El 23 de abril de 2024, la plenaria del Senado aprobó la reforma pensional en segundo debate. Dentro de los cambios más significativos estuvo la administración del fondo de ahorro, que ahora estaría en manos del Banco de la República, y el ajuste en el umbral de cotización en Colpensiones que pasó de tres salarios mínimos a 2,3.

▶️ El 23 de mayo la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto en tercer debate.

▶️ El 29 de mayo el Gobierno presentó la ponencia para el cuarto y último debate en la plenaria de la Cámara.

Hace una semana el Ministerio de Hacienda le dio aval fiscal a esta iniciativa. A grandes rasgos, la reforma pensional costaría 0,3 puntos del PIB, cerca de $5 billones cada año entre 2025 y 2069. Si no hay ningún ajuste paramétrico, de ahí en adelante el costo sería de 1,8 puntos del PIB, es decir, unos $27 billones al año.

¿Qué dice la reforma pensional?

El Gobierno de Gustavo Petro propone acabar la competencia entre Colpensiones y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) con la creación de un sistema de cuatro pilares:

Pilar solidario: contempla una renta básica que corresponderá como mínimo a la línea de pobreza extrema (cerca de $232.000) para las personas mayores en condición de pobreza que no logren tener una pensión (a los 65 años los hombres y a los 60 años las mujeres) y para personas en condición de discapacidad (hombres mayores de 55 años y mujeres mayores de 50).

Pilar semicontributivo: beneficiaría las personas (en los mismos rangos de edad del solidario) que cotizaron entre 300 y menos de 1.000 semanas. En el sistema actual, a quienes no cumplen los requisitos de semanas se les devuelve lo que cotizaron (en el caso de Colpensiones, sin intereses); con la reforma ese dinero se convertiría en una renta vitalicia que tendrá un subsidio de 20 % para los hombres y de 30 % para las mujeres.

Pilar contributivo: de acuerdo con la ponencia para cuarto debate, todos los afiliados al sistema cotizarán a Colpensiones hasta 2,3 salarios mínimos y de ahí en adelante, en alguno de los fondos privados.

El cuarto pilar es de ahorro voluntario.

