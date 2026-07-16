Por primera vez, el café colombiano sale al mundo desde el Urabá antioqueño

La primera exportación de café colombiano desde el Urabá antioqueño se llevó a cabo este jueves 16 de julio de 2026. Foto: Cortesía Puerto Antioquia

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Este jueves, por primera vez, un cargamento de café colombiano salió al mundo desde el Urabá antioqueño. Puerto Antioquia despachó el embarque en alianza con la naviera Maersk Line, abriendo una ruta logística que, según sus promotores, acerca los centros de producción cafetera al mar Caribe y reduce costos para los exportadores.

La operación fue posible luego de que la DIAN habilitara al puerto mediante la Resolución 7995 del 4 de junio, después de un proceso de evaluación técnica que la Federación Nacional de Cafeteros adelantó durante dos años.

Silvio Bedoya Flores, inspector cafetero de esa entidad, explicó que “todo nuevo terminal marítimo debe cumplir una serie de requisitos técnicos y operativos, verificados por la Federación Nacional de Cafeteros, para obtener el aval que permite a la DIAN habilitar la exportación de café”.

“Para el sector cafetero y para el sistema exportador del país, contar con un nuevo puerto habilitado significa más competitividad, una mayor oferta de servicios logísticos y nuevas alternativas para llevar el café colombiano a los mercados internacionales”, agregó Bedoya.

Así fue el primer envío de café

El primer despacho salió en modalidad LCL, es decir, compartiendo contenedor con cargas de otros exportadores. Puerto Antioquia tiene capacidad para almacenar 18.000 sacos de café, equivalentes a unas 1.260 toneladas, distribuidos en 57 lotes. Además, dispone de seis bahías de descargue y seis bahías de llenado. El puerto también cuenta con un laboratorio de calidad operado por Almacafé y con coordinación de la Policía Antinarcóticos.

Para Jesús Tiburcio, de Maersk, “acercar la carga al puerto hace más eficiente la cadena logística, ofrece a los exportadores un servicio más competitivo y confiable, y contribuye a que el café colombiano llegue a más destinos en el mundo”.

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