¿Por qué Boeing se retrasó en el plazo de certificación del 777X?

En el modelo más grande, el 787, Boeing está haciendo un pequeño aumento a ocho unidades por mes antes de llegar a 10 el próximo año, dijo Ortberg. Foto: EFE - CHRISTOPHE PETIT TESSON

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Boeing Co. dijo que se está quedando atrás en el cronograma para certificar su avión 777X ante los reguladores el próximo año, arriesgándose a otro retraso en un programa que ya tiene seis años de retraso.

Si bien los vuelos de prueba no han revelado ningún problema técnico nuevo en el avión o los motores, aún queda “una montaña de trabajo” antes de que el avión esté certificado, dijo el director ejecutivo Kelly Ortberg en una conferencia de Morgan Stanley el jueves.

No dijo si la certificación, previamente programada para el próximo año, se pospondrá hasta 2027.

Boeing llegó a caer un 3,3% tras las declaraciones de Ortberg, revirtiendo las ganancias previas. La acción ha subido más del 25% en lo que va de año, gracias a la mejora constante del rendimiento de la compañía en toda su cartera.

Ortberg dijo que la compañía está en conversaciones con la Administración Federal de Aviación sobre los próximos pasos para la certificación, advirtiendo que incluso un “retraso menor en el cronograma” tendría un impacto financiero.

El avión, una actualización del actual modelo 777 de fuselaje ancho, estaba previsto originalmente para empezar a volar a principios de la década, y Ortberg dijo que la demanda de este avión de largo alcance sigue siendo fuerte.

A pesar del revés, la compañía está avanzando para conseguir que dos variantes de su avión de pasillo único, el 737 Max 7 y el 737 Max 10, de mayor tamaño, sean certificadas el próximo año.

Uno de los mayores desafíos de Ortberg desde que asumió el mando el año pasado ha sido aumentar la tasa de producción del 737.

La FAA limitó la producción del avión más popular de Boeing a 38 aeronaves al mes tras una catástrofe en pleno vuelo el año pasado. La compañía se mantiene estable a ese ritmo, y Ortberg afirmó que el fabricante de aviones aspira a alcanzar las 42 unidades para finales de año.

Pero advirtió sobre la necesidad de mejorar una de las seis métricas de rendimiento clave relacionadas con el trabajo fuera de secuencia antes de que Boeing esté listo para presentar una solicitud formal para levantar el límite, aunque Ortberg dijo que estaba bastante “seguro de que pronto estaremos en condiciones de sentarnos con la FAA”.

En el modelo más grande, el 787, Boeing está haciendo un pequeño aumento a ocho unidades por mes antes de llegar a 10 el próximo año, dijo Ortberg.

“Tenemos que hacerlo bien”, dijo Ortberg sobre el aumento de tarifas. “Si no estamos listos, esperaremos un mes. Un mes no importará en el panorama general, y la pérdida de estabilidad sí lo hará”.

Ortberg indicó que la compañía ha avanzado hacia la obtención de la aprobación de los reguladores para los cambios en el sistema de descongelación de su variante 737 Max 7 y la certificación de la aeronave en el primer trimestre de 2026.

“Actualmente estamos trabajando con la FAA para certificar ese diseño y determinar qué tareas deben realizarse. Planeamos obtener la certificación el próximo año y entregar los aviones el próximo año”, dijo Ortberg.

“Es frustrante que nos haya llevado tanto tiempo, pero creo que ahora tenemos un diseño sólido sobre el que basar nuestro plan de cara al futuro”, añadió.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.