¿Por qué Ecopetrol no está importando gas, como pidió el presidente Petro?

A la fecha, la única planta operativa en Colombia para regasificar gas importado está en Cartagena. Foto: Sociedad Portuaria El Callao

En medio del aumento de tarifas de gas en varias regiones del país, y con tensiones entre el Gobierno y las empresas del sector, el presidente Gustavo Petro lanzó una crítica contra Ecopetrol.

Durante el consejo de ministros del lunes, el mandatario cuestionó por qué la petrolera no está importando gas natural, pese a la subida de tarifas para los hogares y la disponibilidad de este combustible en el mercado internacional.

“No entiendo por qué Ecopetrol no está importando gas. El simple hecho de que Ecopetrol no importe el gas, como sí importa gasolina, no permite negociación con los colombianos”, dijo Gustavo Petro.

El presidente también se refirió a la infraestructura de regasificación disponible actualmente en el país, apuntando a la planta de Cartagena: “importe el gas, así tenga que pagar el servicio en el ‘único barco que existe’, que es mentira. No lo quieren importar para dejarle el negocio a una sola persona privada”.

¿Colombia importa gas?

Colombia sí importa gas natural y lo hace desde 2016, pero ese gas ha estado destinado exclusivamente a respaldar la operación de las plantas térmicas, especialmente en épocas de sequía.

La cosa cambió en diciembre de 2024. Hasta ese momento el país no había tenido que importar gas para hogares, comercios e industria, pero con la caída de la producción nacional, se empezó a recurrir a excedentes del gas importado para las térmicas con miras a suplir la demanda de los otros sectores.

Y como esos volúmenes son limitados y mucho más costosos, los precios en la factura vienen al alza.

Hay que tener en cuenta que el gas importado llega al país como gas natural licuado (GNL). Este se encuentra en estado líquido para facilitar su transporte a través de barcos. Por tanto, ese líquido debe regasificarse, es decir, devolverlo a su estado gaseoso para poder enviarlo por los gasoductos.

Ese proceso solo puede hacerse en plantas especializadas, y es una de las razones por las que importar gas no es tan simple.

A la fecha, la única planta operativa en Colombia para regasificar gas importado es SPEC, ubicada en Cartagena.

Los planes de Ecopetrol

Por ahora, Ecopetrol no participa en la regasificación de gas licuado. No por decisión propia, sino porque no tiene acceso a la planta de Cartagena ni cuenta con infraestructura propia para importar y procesar ese gas.

“Básicamente hoy (Ecopetrol) no cuenta con la infraestructura necesaria para poderlo realizar a corto plazo, situación que le puede tomar entre uno y dos años en el mejor de los escenarios, dependiendo de los volúmenes que pretenda importar”, dijo Julio César Vera, presidente de Xua Energy.

Aunque hay planes para que esto cambie en los próximos años. En febrero de este año, Ecopetrol firmó un contrato con la empresa Puertos, Inversiones y Obras S.A.S. (PIO S.A.S.) para poder regasificar gas desde Buenaventura.

La planta estaría lista, según las estimaciones de la petrolera, en 2026 y permitiría incorporar al sistema hasta 60 millones de pies cúbicos diarios, es decir, cerca del 10 % de la demanda nacional actual.

Según Vera, si todo avanza como está previsto, la petrolera podría empezar a importar cerca de 60 millones de pies cúbicos diarios en 2026 desde el Pacífico, y un volumen mayor —hasta 220 millones de pies cúbicos diarios— desde el Caribe a partir de 2027, usando infraestructura adicional en Chuchupa.

Hasta entonces, la petrolera no podrá importar gas por cuenta propia. Mientras tanto, otros actores privados lo hacen a través de SPEC, pero con precios elevados. A grandes rasgos, el millón de BTU importado es casi tres veces más caro que el costo del gas nacional.

Los retos de traer gas

Petro también ha mencionado la opción de importar gas desde Catar. Pero esa posibilidad, según expertos, no necesariamente representa un alivio. “Hoy Catar tiene un costo de oportunidad asociado al suministro de economías desarrolladas como Europa, India, China y Japón, donde el gas es mucho más costoso y no nos lo van a vender más barato”, dijo el presidente de Xua Energy.

Además, traer gas desde un país lejano, como Catar, implica costos logísticos elevados.

Colombia ha sido históricamente autosuficiente en gas, pero esto ha cambiado en los últimos años. Las reservas se han venido reduciendo y la producción no ha logrado mantenerse al ritmo de la demanda.

De hecho, al ritmo actual de consumo, el país solo tendría gas suficiente para poco más de seis años, según cifras de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP).

