Por qué la reducción en el precio del SOAT soluciona apenas parte del problema

El gobierno dio esta semana un primer paso para intentar solucionar las tensiones y conflictos que hay con el SOAT, en especial con los usuarios de motos en el país.

Según los ministerios de Hacienda y de Transporte, el precio del SOAT tendrá una reducción de 50 % para quienes manejen motos de bajo cilindraje (menos de 200 cc), así como para taxis, autos de negocios, microbuses y servicio público urbano e intermunicipal. La medida, que entraría en efecto para las pólizas que sean contratadas en 2023, costará unos $2 billones, que serán cubiertos con una adición presupuestal y con los mayores recaudos que viene presentando la Dian.

La decisión de reducir el precio del SOAT busca al menos una cosa de fondo: incentivar la adquisición del seguro obligatorio y reducir por esta vía su altísima evasión.

De acuerdo con cifras de Fasecolda, el gremio de las aseguradoras, la evasión del SOAT llega a 47 % y, según sus cifras, 61 % de las motocicletas que circulan no adquieren este seguro, que es de carácter obligatorio.

Así mismo, para diciembre de 2021, el ramo del SOAT registró pérdidas por $192.000 millones y en el primer semestre de 2022, ya presentaba un déficit de $138.000 millones.

Fasecolda se pronunció este miércoles al decir que la medida le parecía buena “sobre todo si logramos dos efectos: lo más importante, propiciar un cambio de comportamiento en los motociclistas que permita disminuir los altos niveles de accidentalidad, y segundo disminuir la evasión”, sostuvo Miguel Gómez, presidente del gremio. De acuerdo con cifras de esta organización, la medida del Gobierno cobijaría a unos 4,2 millones de vehículos y de este total 3,9 millones son motocicletas.

Por otra parte, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, sostuvo que en el proceso de las reclamaciones del SOAT se presentan muchas inconsistencias. Esa es la razón por la cual muchas aseguradoras se han apartado del negocio de la venta de este seguro obligatorio. Con la decisión del gobierno se busca subsanar los problemas en este mercado para que vuelva a ser dinámico.

Las dudas acerca de la rebaja en el precio del SOAT

“Bajarle el precio del SOAT a los que más accidentes tienen. Interesante”.

Este mensaje de un usuario de Twitter, pleno en sarcasmo, representa la principal duda sobre la efectividad de la medida que implementará el Gobierno. Pues parte del problema con el SOAT es, claro, financiero. Pero la otra porción de la ecuación se mide no en retornos ni déficits fiscales, sino en vidas.

Los usuarios de motos son, por mucho, los principales involucrados en siniestros viales en el país. También son el renglón número uno en lesionados.

Y si bien la reducción en el precio del SOAT puede ayudar a subsanar los problemas fiscales que hay con el seguro, hay quienes piensan que poco o nada tiene que ver con seguridad vial; y, bien de fondo, el problema con un seguro de accidentes es, bueno, los accidentes.

A pesar de que año a año, mes tras mes, las autoridades hacen llamados a respetar las normas de tránsito y a tomar conciencia sobre la inmensa responsabilidad que es manejar un vehículo (el que sea), las estadísticas sobre siniestralidad vial parecieran demostrar que hay una de dos cosas pasando: o hay un teléfono roto en ese llamado o una porción nada despreciable de los usuarios en las vías en Colombia son sordos (lo que, a su vez, podría dar cuenta de los alarmantes números).

A punto de terminar el año, los números de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) muestran que, una vez más, nos vamos a rajar en reducir los muertos en las vías nacionales, pues con corte a 31 de octubre ya se registra un incremento de 14,59 % en las víctimas fatales respecto al año pasado. Y esto sin contar que diciembre suele ser uno de los peores meses en este tema.

Gómez, de Fasecolda, lo dice de esta forma: “Si no baja la accidentalidad, probablemente esto que se está haciendo no resulte suficiente y va a ser muy difícil que un sistema de aseguramiento los pueda cubrir”. Al mismo tiempo, el directivo dice que “esperamos tener pronto claridad sobre los anuncios presentados por el gobierno con relación a las soluciones no solo relacionadas con el descuento sino con temas estructurales de fraude y manual tarifario del SOAT”.

De acuerdo con cifras del gremio, en la última década, el número de motos creció 118%, mientras que los otros vehículos aumentaron en 48%. El problema aquí es que, según el gremio asegurador, las motocicletas pagan 2,2 veces menos de lo que le corresponde según su nivel de riesgo. Las cifras de Fasecolda aseguran que las motos (independientemente de su antigüedad) tienen una siniestralidad superior al 100 %.

El asunto es que la reducción de muertos y lesionados en las vías (especialmente usuarios de motos) es un problema que excede por mucho las consideraciones, y el negocio, alrededor del SOAT.

Es un problema que requiere repensar cosas como la infraestructura vial, así como la forma como manejamos en el país. De acuerdo con las cifras de la ANSV, por ejemplo, cuatro de cada 10 motociclistas que mueren en Colombia lo hacen al exceder los límites de velocidad.

Y nada de esto pasa por el SOAT, sino por temas que requieren más que saneamiento fiscal. Esto si queremos, de verdad, dejar de perder gente cuando se desplaza del punto A al B.

