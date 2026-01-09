Arriendos: el gasto que más apretó el bolsillo de los colombianos en 2025

Imagen de referencia. Foto: Agencia AFP

En esta época del año, los edificios vuelven a llenarse de trasteos: cajas en los ascensores, avisos de “se arrienda” que reaparecen en las porterías y llamadas que arrancan con la misma pregunta: “¿y cuánto están pidiendo al mes?” Pero esta no es solo una historia de mudanzas: es la de una cuenta que millones de hogares pagan cada mes. En Colombia, donde cuatro de cada 10 hogares viven en arriendo, lo que pase con los cánones de arriendo termina reflejándose en el costo de vida.

El jueves, el DANE publicó el dato que funcionará como...