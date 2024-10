¿Por qué los bancos mundiales están interesados en productos hacia la naturaleza?

La ONU advirtió que sin el interés de las finanzas privadas no habrá dinero suficiente para luchar contra la extinción masiva de especies y la degradación del mundo natural. EFE/ Paolo Aguilar Foto: EFE - Paolo Aguilar

Algunos de los mayores bancos del mundo están a punto de reunirse para mantener conversaciones, con el objetivo de monetizar un tema que hasta ahora ha dejado en blanco a gran parte de Wall Street: la naturaleza y la biodiversidad.

JPMorgan Chase & Co. y Standard Chartered Plc figuran entre las entidades crediticias que envían representantes por primera vez a la cumbre sobre biodiversidad COP16 de las Naciones Unidas, que comienza la próxima semana en la ciudad colombiana de Cali. Otros bancos que tienen previsto enviar personal son Citigroup Inc., Bank of America Corp, HSBC Holdings Plc y Deutsche Bank AG.

El repentino interés por un tema que durante mucho tiempo se ha considerado demasiado oscuro y especializado para Wall Street se debe a que los bancos y los gestores de activos ven cada vez más en la biodiversidad una nueva incubadora de ingeniería financiera. Mientras tanto, la ONU ha advertido de que sin el interés de las finanzas privadas no habrá dinero suficiente para luchar contra la extinción masiva de especies y la degradación del mundo natural.

Gwen Yu, responsable de naturaleza y biodiversidad de JPMorgan, declaró en una entrevista: “El objetivo final es que haya más financiación e inversión en este ámbito”. Con su asistencia a la COP16, JPMorgan podrá avanzar en la determinación de cómo la biodiversidad “encaja en nuestro libro”, afirmó.

En la cumbre, que comienza el 21 de octubre, los negociadores de casi 200 gobiernos se reunirán para hacer balance de los progresos realizados desde 2022, cuando adoptaron el Marco Mundial para la Biodiversidad.

Le podría interesar: Ecuador se queda a oscuras en una crisis eléctrica que castiga a la economía

El objetivo del GBF es detener y revertir la pérdida de naturaleza para 2030, algo que costará US$700.000 millones adicionales en gasto específico cada año. Por ahora, solo alrededor de 10 % de los países que han suscrito el GBF han presentado las Estrategias Nacionales de Biodiversidad y los Planes de Acción requeridos.

Oliver Withers, responsable de naturaleza de StanChart, dijo que el siguiente paso es examinar los planes de inversión soberanos e identificar “cuáles son las oportunidades más financiables e invertibles que podemos empezar a sacar de ese proceso”.

Yu afirma que JPMorgan estudiará qué se puede hacer para desarrollar productos nuevos y existentes, “para ver si tienen sentido y si hay demanda por parte de los clientes” En el lado institucional, “el interés está en ir más allá de los fondos o índices nicho que ya existen”, dijo. “En el lado corporativo, se trata de cómo se integra esto en las operaciones empresariales”.

¿Cuáles son los productos?

Entre los pocos productos de biodiversidad que circulan hasta la fecha se encuentran los llamados canjes de deuda por naturaleza, que permiten a los gobiernos refinanciar la deuda y destinar los ahorros a la conservación de la naturaleza.

Los canjes de deuda por naturaleza, antaño exclusivos de las finanzas públicas, fueron reinventados hace tres años por Credit Suisse para incluir a los inversores privados.

El volumen total de este tipo de operaciones hasta la fecha es de apenas US$1.600 millones, según datos recopilados por Bloomberg. Pero hay indicios de crecimiento. Goldman Sachs Group Inc. y UBS Group AG, que adquirió Credit Suisse el año pasado, son algunos de los bancos que trabajan activamente en el canje de deuda por naturaleza, y Bank of America cerró su primer acuerdo el año pasado.

Lea también: Consumo en China se agrava: ¿cuáles serán las medidas del Gobierno?

StanChart ha creado un centro de innovación sobre la naturaleza dedicado a nuevos productos. “Es un momento que debemos aprovechar”, declaró en una entrevista Marisa Drew, que asumió el cargo de Directora de Sostenibilidad de StanChart en 2022, tras casi dos décadas en Credit Suisse. El objetivo es “influir en la formulación de políticas, pero también aprovecharlas para movilizar capital”.

Entre los nuevos productos que estudian los banqueros figuran los créditos de biodiversidad. Funcionarían de forma similar a los créditos de carbono, de modo que los compradores podrían hacer frente a su huella de biodiversidad invirtiendo en proyectos de conservación. Kyle Bass, veterano de los fondos de cobertura, es uno de los inversores que se han establecido en una versión regulada de este mercado en Estados Unidos.

En la actualidad, cuando se trata de un mercado voluntario global, hay una falta de marcos maduros, dijo Yu de JPMorgan. Es un ejercicio intentar “entender cuál podría ser el mercado, si es que existe, o si simplemente sigue siendo muy de nicho”, dijo.

Las oportunidades de invertir en fondos destinados a la biodiversidad son actualmente limitadas, y Morningstar Direct cifra el universo en poco menos de US$4.000 millones. Esto se debe al crecimiento de 45 % de los activos gestionados el año pasado.

En lo que va de 2024, los fondos con la etiqueta de biodiversidad han obtenido una rentabilidad media de alrededor de 11 %, frente a la caída de 13 % del índice S&P Global Clean Energy.

Mientras tanto, el sector privado está sometido a una presión cada vez mayor para que informe sobre sus riesgos relacionados con la naturaleza.

“Los reguladores de todos nuestros mercados están haciendo preguntas sobre el riesgo de la naturaleza”, afirmó Drew. Los requisitos afectan a todo, desde las carteras de préstamos a las exposiciones relacionadas con clientes corporativos y soberanos, dijo.

JPMorgan, Lloyds Banking Group Plc y NatWest Group Plc son algunos de los bancos que han creado cargos directivos dedicados a seguir la evolución de la normativa y los productos en materia de biodiversidad.

“El gran éxito aquí es el reconocimiento de que el sector privado está dispuesto a participar en el tema de una forma muy meditada”, afirmó Withers, de StanChart. “Esa es la gran victoria”.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.