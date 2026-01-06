Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Por qué los precios del petróleo no se han movido con el caso Venezuela?

La estructura actual detrás de los precios internacionales parece estar valorando las perspectivas sobre la sobreoferta que hay en el mercado por encima del escenario, cambiante y volátil, que hay en Venezuela.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Economía
06 de enero de 2026 - 11:00 p. m.
La captura de Maduro no movió el mercado petrolero.
La captura de Maduro no movió el mercado petrolero.
Foto: EFE - Henry Chirinos

La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, con la consecutiva captura de Nicolás Maduro, sorprendió al mundo, a la vez que puso en alerta a gobiernos de la región (Colombia, incluido) y le añadió un ingrediente extra de volatilidad e incertidumbre al futuro inmediato del vecino país.

Y, sin embargo, los hechos no parecen haber tenido mayor impacto en el mercado petrolero global. Esto a pesar de que Venezuela es uno de los fundadores de la OPEP, por un lado, y que tiene las mayores reservas de crudo en el mundo, por encima de...

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Venezuela

Petróleo en Venezuela

Estados Unidos

Donald Trump

Nicolás Maduro

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.