¿Por qué los precios del petróleo no se han movido con el caso Venezuela?

La captura de Maduro no movió el mercado petrolero. Foto: EFE - Henry Chirinos

La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, con la consecutiva captura de Nicolás Maduro, sorprendió al mundo, a la vez que puso en alerta a gobiernos de la región (Colombia, incluido) y le añadió un ingrediente extra de volatilidad e incertidumbre al futuro inmediato del vecino país.

Y, sin embargo, los hechos no parecen haber tenido mayor impacto en el mercado petrolero global. Esto a pesar de que Venezuela es uno de los fundadores de la OPEP, por un lado, y que tiene las mayores reservas de crudo en el mundo, por encima de...