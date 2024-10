¿Por qué me “sacaron” de Devolución del IVA 2024? Tenga en cuenta esta información

Imagen de referencia. Foto: Archivo

Devolución del IVA es un programa de transferencias monetarias que busca reducir el impacto del cobro del IVA en los hogares más pobres de Colombia. De acuerdo con Prosperidad Social, más de tres millones de hogares se beneficiarán con los pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA que iniciaron el pasado 30 de septiembre y se extenderán hasta el 29 de octubre.

La entidad destinará más de $2,1 billones para cubrir los ciclos 3 y 4 de Renta Ciudadana, y los ciclos 2 y 3 de la Devolución del IVA. Entre los beneficiarios se encuentran 555.127 indígenas y 302.978 personas con discapacidad, en cumplimiento a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

Específicamente, con Devolución del IVA se beneficiarán 2 millones de hogares, de los cuales 1,7 millones también recibirán recursos de Renta Ciudadana.

Algunos usuarios que en el pasado han sido beneficiarios se preguntan por qué en esta ocasión no lo son. Le contamos alguna información clave que debe tener en cuenta.

¿Quiénes son beneficiarios de Devolución de IVA?

De acuerdo con lo establecido por Prosperidad Social, para la vigencia 2024 son beneficiarios los hogares que, de acuerdo con la información del Sisbén, el Registro Social de Hogares y listados de hogares indígenas, cumplan las siguientes condiciones:

Hogares en pobreza extrema de acuerdo con su clasificación en el Sisbén y/o el Registro Social de Hogares en el siguiente orden: AO1, A02, A03, A04, A05 y los hogares indígenas.

Hogares en pobreza moderada de acuerdo con su clasificación en el Sisbén y/o el Registro Social de Hogares en el siguiente orden: BO1, B02, B03, B04.

¿Qué puede hacer si lo “sacaron” del programa?

La entidad ha aclarado que para pertenecer al programa no se requiere inscripciones porque la focalización se realiza utilizando la información del Sisbén IV y/o Registro Social de Hogares, de ahí que es clave que mantenga su información actualizada. Es importante que sepa que los hogares son ordenados y priorizados según la Resolución 552 de 2024 hasta completar el número de cupos del programa.

Dicha resolución establece que cuando la demanda ciudadana supere la oferta institucional, el listado de hogares potenciales beneficiarios del programa se realizará aplicando criterios de priorización de manera escalonada hasta completar el número total de cupos establecidos. Los beneficiarios en cada ciclo no necesariamente son los mismos porque en cada ocasión se revisan los datos y se prioriza dependiendo de los criterios establecidos.

Si antes estaba en el programa y ahora no aparece como beneficiario, puede solicitar información en los canales de Prosperidad Social. Este cambio puede deberse a múltiples razones, incluyendo haber incurrido en causales de no elegibilidad o no cumplir con los criterios de priorización del programa.

Usted puede comunicarse a través de estos canales:

WhatsApp: 3188067329.

Teléfono: 601 3794840 desde celular o, desde fijo, a la línea gratuita 018000951100

Mensaje de texto gratuito: al 85594

Servicio de devolución de llamada (aquí)

(aquí) Chat Bot

Videollamada (aquí)

Presentar una PQRSDF por medio del formulario web (aquí)

¿Cómo confirmar si es beneficiario?

Usted puede consultar si es beneficiario del programa a través de este link e ingresando los datos (tipo de documento, número de documento y fecha de nacimiento).

