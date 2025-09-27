¿Por qué repunta el apetito por los carros eléctricos usados en Estados Unidos?

El momento podría ser fugaz. Najman, de Recurrent, sospecha que la depreciación de los vehículos eléctricos se moderará, a medida que los conductores se den cuenta de que estos modelos siguen siendo duraderos y relevantes incluso después de algunos años. Foto: Volvo

Hace un año, el nuevo Ford Mustang Mach-E GT tenía un precio de lista de alrededor de US$55,000. Hace un mes, Jeff Craig, un agente inmobiliario jubilado, compró una versión 2024 ligeramente usada por US$33,000. A cambio de 12 meses y 13,000 millas, Craig obtuvo un descuento del 22%.

“Realmente quería un vehículo eléctrico y nunca tuve intención de comprar uno nuevo”, dijo. “Y sé cuál es la depreciación de cualquier vehículo nuevo, pero también había notado que la depreciación de los vehículos eléctricos parecía ser considerablemente mayor que la de un motor de gasolina”.

Si bien se espera que las ventas de vehículos eléctricos nuevos en EE. UU. disminuyan drásticamente cuando los incentivos federales de compra de hasta $7,500 desaparezcan a finales de mes, el mercado de vehículos eléctricos usados ​​nunca ha estado tan activo. Los autos y camionetas eléctricos usados ​​en Estados Unidos ahora son casi tan baratos como los vehículos usados ​​de gasolina, en promedio, y se venden aún más rápido, según Cox Automotive, una empresa de servicios y tecnología.

Es más, las ventas de vehículos eléctricos usados ​​este año hasta junio aumentaron un 34% con respecto al mismo período del año anterior, mientras que el mercado de vehículos eléctricos nuevos solo aumentó ligeramente.

“Era solo cuestión de tiempo hasta que la gente comenzara a confiar lo suficiente en los vehículos eléctricos usados ​​como para dar el salto, y eso tendría un efecto dominó”, dijo Liz Najman, directora de análisis de mercado en Recurrent, que proporciona estimaciones de autonomía y otros datos centrados en vehículos eléctricos a concesionarios y compradores de automóviles.

Diversos factores están alimentando el interés por los vehículos eléctricos usados. Por un lado, finalmente hay una gran cantidad de productos, ya que los contratos de arrendamiento de tres años vencen en una gran cantidad de vehículos adquiridos en 2022. Ese fue el año en que se enviaron por primera vez a los clientes varios modelos nuevos a batería, como el BMW i4, el Cadillac Lyric, la Ford F-150 Lightning y el Toyota bZ4X.

Mientras tanto, los precios de los vehículos eléctricos usados ​​han bajado constantemente, como consecuencia de la aparición de modelos más convencionales y no de lujo, y de las elevadas tasas de depreciación . Los vehículos eléctricos pierden valor rápidamente, en gran medida porque los consumidores esperan que la tecnología mejore rápidamente.

Al igual que sus contrapartes nuevas, los vehículos eléctricos usados ​​también están perdiendo créditos federales para compras, en su caso, de hasta US$4,000. Sin embargo, los precios de los vehículos eléctricos ligeramente desgastados ya están a la par con otras opciones. En agosto, el vehículo eléctrico usado promedio se vendió por US$34,700, casi al mismo precio que el auto o camioneta usado promedio de gasolina, según Cox Automotive. Y los vehículos eléctricos generalmente tenían solo dos o tres años de antigüedad, mientras que las opciones de combustión interna tienen un promedio de entre seis y siete años.

También hay evidencia de que los vehículos eléctricos podrían resultar más confiables a largo plazo que los de gasolina. Sin radiadores, bujías ni aceite, requieren poco mantenimiento programado. Mientras tanto, las baterías de los vehículos eléctricos están demostrando ser más duraderas de lo esperado y, en EE. UU., generalmente están cubiertas por una garantía de al menos ocho años o 160.000 kilómetros.

Un vehículo eléctrico de tres años, por ejemplo, ya no supone una gran concesión, según Najman de Recurrent. Es probable que aún tenga una autonomía bastante amplia, se cargue rápidamente y esté equipado con comodidades como una gran pantalla táctil y una bomba de calor para un control de climatización más eficiente. “Estos son coches modernos que tienen, ya sabes, todas las comodidades que uno podría desear”, dijo.

Para algunas marcas, incluidas Chevrolet, Subaru y Toyota, un modelo eléctrico usado ahora es más barato que su versión similar a gasolina.

Considere un Toyota Rav4 de dos años. Este popular SUV de gasolina se vende por un promedio de US$31,100 en EE. UU., mientras que un Toyota bZ4X a batería del mismo año se puede conseguir por US$6,600 menos, según CarEdge.com , una plataforma basada en IA que ayuda a los compradores de autos a negociar con los concesionarios.

Ambos vehículos cuentan con amplio espacio de carga y tracción total. Sin embargo, el Toyota eléctrico acelera más rápido, tiene una pantalla táctil más grande y, a diferencia del Rav4, no necesitará refrigerante de motor nuevo ni una revisión de la correa de transmisión después de 96.000 km.

Dado el reciente ritmo de ventas, la flota actual de vehículos eléctricos usados ​​en el mercado desaparecerá en 36 días , en comparación con los 42 días de los automóviles de combustión interna, según Cox.

Los precios relativamente bajos han “normalizado los vehículos eléctricos para personas que tal vez ni siquiera sabían que eran una opción”, dijo Najman, “o pensaban que eran solo juguetes para gente rica”.

También existe un sutil efecto de red que impulsa el mercado, según Justin Fischer, analista de CarEdge.com . Por cada persona que se convierte en un usuario de batería, hay un círculo de familiares, amigos y vecinos que se familiarizan con la tecnología.

Fischer, quien vive en un pequeño y conservador pueblo de Virginia Occidental y conduce un Hyundai eléctrico, ha presenciado este efecto de primera mano, mientras sus vecinos charlan con él en el estacionamiento del supermercado. “Ha sido impactante ver lo abierta que está la gente a los vehículos eléctricos en las zonas rurales de Estados Unidos”, dijo. “Y las principales preocupaciones que escucho nunca tienen que ver con la política. Se trata del acceso a la carga y de qué pasa si la batería se descarga”.

Sin embargo, el momento podría ser fugaz. Najman, de Recurrent, sospecha que la depreciación de los vehículos eléctricos se moderará, a medida que los conductores se den cuenta de que estos modelos siguen siendo duraderos y relevantes incluso después de algunos años.

Dicho esto, la ola de vehículos usados ​​no hace más que crecer. Recurrent prevé que otros 240.000 vehículos dejarán de tener contratos de arrendamiento de tres años el próximo año. Y, en poco tiempo, los estadounidenses comprarán más vehículos eléctricos usados ​​que nuevos, como ha ocurrido durante mucho tiempo con los coches de gasolina.

Este es un punto de inflexión importante que impulsará aún más la adopción de vehículos eléctricos. Los nuevos compradores ya no se preocuparán demasiado por su capacidad para vender su coche.

