Sube la gasolina y el ACPM: estos son los nuevos precios por ciudades

La medida aplica para todas las estaciones de servicio del país. Foto: freepik

Desde este jueves 1 de enero de 2026 rige un nuevo ajuste en los precios de los combustibles en Colombia. La gasolina corriente registró un incremento promedio de COP 90 por galón, mientras que el diésel (ACPM) aumentó COP 99, de acuerdo con la actualización divulgada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

La medida aplica para todas las estaciones de servicio del país. Sin embargo, el valor final que pagan los consumidores varía según la ciudad, debido a factores como los costos de transporte, logística y distribución.

Con este ajuste, la CREG publicó el listado oficial de precios vigentes en las principales ciudades del país, reflejando las diferencias regionales en la comercialización de los combustibles.

Así quedaron los precios:

