Quietos en primera: Gobierno confirma que el ACPM no subirá todavía

El Gobierno aún no se compromete con una fecha para comenzar a ajustarle las clavijas al precio del ACPM. / Getty Images Foto: Getty Images - Supachai Panyaviwat

El Gobierno del presidente Gustavo Petro realizó 15 incrementos en el precio de la gasolina entre octubre de 2022 y enero de 2023 para restarle oxígeno al déficit que acumuló el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). La medida, aunque impopular, ha sido aplaudida por analistas de todas las esquinas políticas como un ejercicio de responsabilidad fiscal. Aunque el Gobierno ha dicho que el ACPM es el siguiente paso, todavía no hay una fecha establecida.

Le puede interesar: Estas son las principales preocupaciones sobre el futuro de Ecopetrol

Durante el debate de control político en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, dijo que el Gobierno se está “tomando con calma” la decisión de incrementar el precio del ACPM, considerando las implicaciones que tendría ese aumento en el transporte masivo y en el transporte de carga. “Lo vamos a tomar con más calma, pero el déficit del diésel puede terminar en $10 billones que se siguen pagando del presupuesto general”.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, dijo a medios de comunicación que los precios iban a subir. Al respecto, Bonilla aclaró que el Gobierno se sigue reuniendo con el gremio de transportadores y analizando los posibles escenarios. “No vamos a subir el precio del diésel este mes”, aseguró.

Si bien el ministro se mantiene en que es necesario hacer el ajuste para eliminar el déficit, asegura que no se puede tomar una decisión sin concertación, considerando que “los trasportadores no pueden ajustar todos los meses los fletes”.

También lea: Minhacienda dijo que radicará proyecto para ampliar cupo de deuda: ¿qué implica?

Proyecto de ley para la ampliación del cupo de deuda

Este martes, Bonilla también informó que se radicará ante el Congreso una ley de ampliación del cupo de deuda.

El jefe de la cartera dijo que el Gobierno le está pagando un crédito al Fondo Monetario Internacional (FMI), pero que con el pago de esas cuotas no se libera cupo. “Pagamos la primera de ocho cuotas con el FMI, US$622,2 millones, de un crédito que recibió el Gobierno durante la pandemia por US$5.400 millones, pero que tiene ventajas y desventajas: la ventaja, el crédito es barato, la desventaja, no califica en el cupo de endeudamiento que tiene aprobado el Gobierno. Pagamos el crédito, pero no amplía el cupo”.

El proyecto contemplaría una ampliación del presupuesto de alrededor de US$17.000 millones.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.