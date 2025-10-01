Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 1 de octubre

En el último mes, el billete verde ha demostrado una tendencia bajista. Foto: Bloomberg - Paul Yeung

El dólar inició su cotización a la baja, al registrar COP 3.910. Esto se traduce en una caída de COP 7 frente a cierre del jueves, así como una variación del 0,17 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.923,55.

En el último mes, el precio del billete verde ha caído COP 103, lo que se traduce en uno de los retrocesos más agresivos del año.

Expertos consultados por este medio coinciden en que son diversas las variables que explican este comportamiento. En primer lugar están la política comercial que ha empleado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el alza de los aranceles.

Esto ha creado incertidumbre en el mercado estadounidense, lo que impacta las inversiones y, por ende, el valor de la moneda.

También impacta la política monetaria y la propia macroeconomía estadounidense, específicamente el comportamiento de la inflación y los ajustes que hace la Reserva Federal (Fed), vía tasas de interés, para contenerla.

Esto último es clave, pues menores tasas incentivan la inversión y, por ende, más probabilidades de que en mercados como el colombiano aumente el ingreso de dólares.

Lo cierto es que esta bajada en el precio del dólar no es un fenómeno exclusivo de Colombia. En otras economías de la región también se ha experimentado este retroceso.

Incluso así, hay elementos muy propios del mercado colombiano que también han fortalecido el peso, como lo es el ligero aumento de las exportaciones y la recepción de las remesas.

