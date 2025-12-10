Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 10 de diciembre

El dólar se mantiene por debajo de los COP 3.900. Foto: Bloomberg - Paul Yeung

El dólar inició su cotización a la baja, al registrar COP 3.860. Esto se traduce en una caída de COP 5 frente a cierre del martes, así como una variación del 0,12 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.861,34.

En el último mes, el dólar ha subido COP 90, retomando una tendencia a la alza tras meses de cerrar cuesta abajo.

En las últimas semanas, según lo explicado por expertos consultados por este medio, el dólar ha sido influenciado por la debilidad que ha tenido frente al grueso de las otras divisas en el mundo, la variación en los precios del petróleo, la percepción del riesgo local, y las expectativas sobre la decisión que tome la Reserva Federal (Fed) en torno a las tasas de interés.

Sobre esto último, hoy la junta directiva del emisor de Estados Unidos se reunirá para definir los nuevos tipos de interés.

La decisión que tome la Fed es clave, ya que si baja las tasas se estimularía la inversión, lo que aumentaría el flujo de dólares y, por ende, se presionaría a la baja su precio. De lo contrario, un alza llevaría el dólar al alza, producto del desestímulo de la inversión.

Para Diego Franco, jefe de Inversiones de Franco Capital Asset Management, la volatilidad de la semana puede llevar al billete verde a alcanzar techos de COP 3.885.

“Sin embargo, para final de año, mantenemos nuestra proyección en un rango entre COP 3.790 y COP 3.850”, señala.

