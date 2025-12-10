Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía

Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 10 de diciembre

El dólar inició su cotización a la baja. Estas son las variables que continúan presionando al billete verde.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Economía
10 de diciembre de 2025 - 01:33 p. m.
El dólar se mantiene por debajo de los COP 3.900.
El dólar se mantiene por debajo de los COP 3.900.
Foto: Bloomberg - Paul Yeung
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El dólar inició su cotización a la baja, al registrar COP 3.860. Esto se traduce en una caída de COP 5 frente a cierre del martes, así como una variación del 0,12 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.861,34.

En el último mes, el dólar ha subido COP 90, retomando una tendencia a la alza tras meses de cerrar cuesta abajo.

En las últimas semanas, según lo explicado por expertos consultados por este medio, el dólar ha sido influenciado por la debilidad que ha tenido frente al grueso de las otras divisas en el mundo, la variación en los precios del petróleo, la percepción del riesgo local, y las expectativas sobre la decisión que tome la Reserva Federal (Fed) en torno a las tasas de interés.

Sobre esto último, hoy la junta directiva del emisor de Estados Unidos se reunirá para definir los nuevos tipos de interés.

La decisión que tome la Fed es clave, ya que si baja las tasas se estimularía la inversión, lo que aumentaría el flujo de dólares y, por ende, se presionaría a la baja su precio. De lo contrario, un alza llevaría el dólar al alza, producto del desestímulo de la inversión.

Para Diego Franco, jefe de Inversiones de Franco Capital Asset Management, la volatilidad de la semana puede llevar al billete verde a alcanzar techos de COP 3.885.

“Sin embargo, para final de año, mantenemos nuestra proyección en un rango entre COP 3.790 y COP 3.850”, señala.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias económcias

Economía

dólar

precio del dólar

dólar a peso colombiano

Dólar hoy

TRM

TRM HOY

Breaking

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.