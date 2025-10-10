Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 10 de octubre

El precio del dólar sigue dependiendo de variables como las tasas de interés y el comercio internacional de Estados Unidos.
Foto: Bloomberg - Paul Yeung
El dólar inició su cotización a la baja, al registrar COP 3.885. Esto se traduce en un incremento de COP 1,89 frente a cierre del jueves, así como una variación del 0,04 %.
La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.894,99.
