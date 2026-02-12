Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda para el 12 de febrero

El billete verde mantiene una tendencia a la baja. Foto: Bloomberg - Samsul Said

El dólar inició su cotización a la baja, al registrar COP 3.664,99. Esto se traduce en una caída de COP 17,01 frente a cierre del miércoles, así como una variación del 0,46 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.671,01.

El dólar continúa con una tendencia a la baja. Según el análisis de Skandia, este comportamiento responde a la dinámica de debilidad global que tiene el billete verde. Es decir, la divisa no solo está cayendo en Colombia.

“Durante el último año el peso mexicano registró una valorización cercana al 15%, mientras que el peso chileno y el peso colombiano avanzaron alrededor del 13%, y el real brasileño cerca del 10%. En el mismo sentido, el índice DXY, que mide su desempeño frente a monedas como el euro, el franco suizo, la libra esterlina y el yen japonés, registró una desvalorización cercana al 10,7% en el mismo periodo, impulsada por las expectativas de menores tasas de interés en Estados Unidos, el entorno fiscal del país y una menor confianza internacional en la divisa”, detalló Skandia.

Este entorno también ha favorecido que el dólar deje de ser visto como activo refugio por los inversionistas, quienes han preferido aumentar sus apuestas por el oro y otras monedas fuertes, lo cual también respondería una caída constante en el precio del dólar, ya que la demanda ha disminuido.

Para el escenario local, son varios los elementos que están impactando este comportamiento del dólar.

En esto resulta clave el aumento de las remesas, las entradas por turismo, así como el incremento de las exportaciones de café y otros commodities, lo cual eleva la oferta de los billetes verdes en el territorio nacional.

También ha influido la inversión extranjera, especialmente la que se concentra en la deuda pública, pues no hay que perder de vista que hace poco tiempo el Gobierno realizó una histórica colocación de bonos.

“Adicionalmente, la expectativa de futuros ingresos de dólares por parte de los fondos de pensiones, asociada a iniciativas de repatriación de recursos que aún se encuentran en etapa de análisis, también ha influido en las expectativas del mercado”, concluyó Skandia.

