Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda para el 13 de enero

El primer trimestre del año será decisivo para el dólar, especialmente por las decisiones que tome la Fed en torno a las tasas de interés. Foto: Bloomberg - Paul Yeung

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El dólar inició su cotización a la baja, al registrar COP 3.715. Esto se traduce en una caída de COP 3 frente a cierre del viernes, así como una variación del 0,080 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.717,09.

En el último mes, el dólar ha mantenido una tendencia bajista, reduciéndose en COP 41.

Visto en un mediano plazo, su comportamiento ha sido relativamente estable aunque, con el arranque del año, son diversas las variables que podrían establecer que el dólar se mantenga a la baja o rebote y consolide un comportamiento alcista.

Según explicó a este medio Juan David Ballén, director de Economía y Mercado de Aval Casa de Bolsa, los principales factores a seguir serán las decisiones que adopte el Banco de la República en materia de tasas de interés para contener la inflación —ahora presionada por el aumento sustancial del salario mínimo—, así como las determinaciones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), que enfrenta sus propios desafíos, entre ellos el enfriamiento en la generación de empleo.

“Vale la pena tener en cuenta que durante esta temporada del año suele incrementarse la monetización debido al pago de impuestos de grandes contribuyentes. Durante la próxima semana se conocerán datos de inflación en EE. UU. y habrá intervenciones de miembros de la Fed”, concluyó el analista.

Diego Franco, quien es el jefe de Inversiones de Franco Capital Asset Management, señala que la tendencia a la baja del dólar es un fenómeno global, y que se ha caracterizado por volatilidades minúsculas e inmediatas, lo cual ha contribuido a su relativa estabilidad.

También precisa que los refugios (destinos a los que apuntan los inversionistas ante escenarios de incertidumbre) han migrado hacia los metales (como el oro y la plata), además de que el comportamiento del petróleo ha sido positivo.

A nivel local, añade Franco, las nuevas colocaciones de deuda por parte del Gobierno (los TED) han creado expectativas de mayor oferta de dólares, lo cual podría generar una nueva presión a la baja.

“Esperaríamos a ver cómo se va comportando la inflación durante el primer trimestre. En el corto plazo tenemos una referencia importante de los USD 3.701. Si se rompe a la baja, el dólar podría llegar a los 3.685. Es probable que durante los primeros días de esta semana se tenga un comportamiento bajista”, concluye.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.