Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 15 de enero

El dólar inició su cotización al alza, al registrar COP 3.690. Esto se traduce en una subida de COP 9 frente al cierre del miércoles, así como una variación del 0,24 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.655,16.

En el último mes, el dólar ha mantenido una tendencia bajista, reduciéndose en COP 134.

Visto en un mediano plazo, su comportamiento ha sido relativamente estable aunque, con el arranque del año, son diversas las variables que podrían establecer que el dólar se mantenga a la baja o rebote y consolide un comportamiento alcista.

Según explicó a este medio Juan David Ballén, director de Economía y Mercado de Aval Casa de Bolsa, los principales factores a seguir serán las decisiones que adopte el Banco de la República en materia de tasas de interés para contener la inflación —ahora presionada por el aumento sustancial del salario mínimo—, así como las determinaciones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), que enfrenta sus propios desafíos, entre ellos el enfriamiento en la generación de empleo.

“Vale la pena tener en cuenta que durante esta temporada del año suele incrementarse la monetización debido al pago de impuestos de grandes contribuyentes. Durante la próxima semana se conocerán datos de inflación en EE. UU. y habrá intervenciones de miembros de la Fed”, concluyó el analista.

Diego Franco, quien es el jefe de Inversiones de Franco Capital Asset Management, señala que la tendencia a la baja del dólar es un fenómeno global, y que se ha caracterizado por volatilidades minúsculas e inmediatas, lo cual ha contribuido a su relativa estabilidad.

También precisa que los refugios (destinos a los que apuntan los inversionistas ante escenarios de incertidumbre) han migrado hacia los metales (como el oro y la plata), además de que el comportamiento del petróleo ha sido positivo.

A nivel local, añade Franco, las nuevas colocaciones de deuda por parte del Gobierno (los TES) han creado expectativas de mayor oferta de dólares, lo cual podría generar una nueva presión a la baja.

De hecho, el martes el Ministerio de Hacienda emitió tres bonos globales con vencimientos en 2029, 2031, y 2033 por USD 4.950 millones, lo que lo convierte en la emisión de bonos más grande en la historia del país.

Más allá del impacto que un compromiso financiero de esta magnitud tiene sobre la deuda del país, en el mercado cambiario se traduce en una “inundación” de dólares: una mayor oferta de divisas que incrementa de forma artificial su presencia en el mercado local y termina apreciando el peso colombiano, al abaratar el dólar.

“Esperaríamos a ver cómo se va comportando la inflación durante el primer trimestre. En el corto plazo tenemos una referencia importante de los USD 3.701. Si se rompe a la baja, el dólar podría llegar a los 3.685. Es probable que durante los primeros días de esta semana se tenga un comportamiento bajista”, concluye.

