Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda para el 16 de marzo

El dólar sigue manifestando una alta dependencia de lo que pase con el conflicto en Oriente Medio.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El dólar inició su cotización a la baja, al registrar COP 3.670. Esto se traduce en una caída de COP 15 frente a cierre del viernes, así como una variación del 0,40 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.685.

En el último mes, el Dólar pasó de los COP 3.656 a los COP 3.689, lo que implica un crecimiento del 0,90 %.

Colombia ha manifestado un comportamiento atípico en esta materia, pues el dólar ha consolidado una tendencia al alza más agresiva en las economías emergentes.

Como lo explica Diego Franco, jefe de inversiones de Franco Capital Asset Management, este comportamiento inusual a se explica por la importante participación que tiene la exportación de petróleo en su economía. Mientras el crudo se encarece producto del conflicto en Oriente Medio, la nación ha tenido un mayor ingreso, estimado en unos COP 8 billones.

“En ese orden, en la medida en que el petróleo sube, el mercado asume que están entrando más dólares por la venta de materias primas y eso genera una oferta, lo que ha hecho que el precio disminuya”, señala.

Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, señaló que los resultados de la jornada electoral del 8 de marzo también tuvieron impacto en la cotización del dólar, ya que los inversionistas interpretaron positivamente que la contienda se mostrara más reñida de lo que se anticipaba.

“Si se compara con otras economías emergentes, el peso colombiano terminó siendo la moneda de mejor desempeño dentro de un grupo de más de 20 divisas relevantes. La tendencia se mantuvo prácticamente durante toda la semana. Además, el mercado contó con la participación activa del Ministerio de Hacienda por el lado comprador, ya que el Gobierno aprovechó los niveles considerados atractivos de la tasa de cambio para comprar dólares y realizar pagos asociados a operaciones de TRS el martes”, añadió.

El apetito por los títulos de tesorería (TES, que son instrumentos de deuda pública) también ha implicado un ingreso importante de dólares para la nación. Los inversionistas extranjeros están viendo con interés estas herramientas, las cuales están ofreciendo rendimientos de un 14 %.

Para la próxima semana, Franco considera que la divisa podría ubicarse por el orden de los COP 3.740 y COP 3.750.

El análisis que hace Jeisson Andrés Balaguera, CEO de Values AAA, es que esta semana será decisiva, pues se esperan importantes noticias, especialmente en Estados Unidos, como los inventarios de crudo del AIE, la decisión que tome la Reserva Federal (Fed) sobre las tasas de interés, así como las proyecciones económicas del FOMC.

Andrés Sánchez, analista de mercado de capitales de Credicorp Capital, también considera clave la reunión que tendrá el 18 de marzo la junta directiva del Banco de la República, que también decidirá lo que pasará con las tasas en el país. En esto, es relevante el peso que ha tenido la inflación, producto del incremento que tuvo el salario mínimo para este año, por lo que no descarta un incremento de 75 puntos básicos.

“Esperamos un dólar firme y volátil, con movimientos dominados por la geopolítica, y el petróleo, mientras que el peso colombiano podría mostrar resiliencia gracias a los flujos que vemos entrando por el offshore”, concluyó.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.