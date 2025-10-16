Logo El Espectador
Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 16 de octubre

El dólar inició su cotización a la baja. Estas son las variables que continúan presionando al billete verde.

Redacción Economía
16 de octubre de 2025 - 01:23 p. m.
El precio del dólar muestra una racha bajista.
Foto: Bloomberg - Andrew Harrer
El dólar inició su cotización a la baja, al registrar COP 3.885. Esto se traduce en una caída de COP 10 frente a cierre del miércoles, así como una variación del 0,25 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.902.

En el último mes, el dólar ha revertido la tendencia bajista que lo llevó a estar por debajo del umbral de los $3.900 (aunque mantiene días de escaladas y descensos), ganando COP 22.

Entre las principales variables están los coletazos que ha generado la política comercial de Donald Trump.

También las decisiones que tome la Reserva Federal (Fed) en torno a las tasas de interés, ya que esto, así como el componente anterior, tiene efectos en el comportamiento de los inversionistas y, por ende, en el flujo de billetes verdes en el mundo.

Si la Fed sube las tasas, la inversión se desestimula, lo que puede derivar en un dólar más alto; la situación contraria ocurre si las baja.

También hay que tener en cuenta variables locales, como el comportamiento de las exportaciones (que en agosto registraron una leve contracción), la recepción de remesas (que han registrado máximos históricos) y las inversiones externas adelantadas en el país.

