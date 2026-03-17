Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda para el 17 de marzo

El billete verde ha sido impactado por el conflicto en Oriente Medio. Los inversionistas lo están demandando como activo refugio. Foto: Bloomberg - Paul Yeung

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El dólar inició su cotización a la baja, al registrar COP 3.683. Esto se traduce en una caída de COP 6 frente a cierre del lunes, así como una variación del 016 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.691,90.

Según el análisis de la firma Global 66, la semana pasada estuvo marcada por un aumento significativo de la incertidumbre en los mercados financieros, a pesar de la publicación de datos macroeconómicos relevantes en Estados Unidos.

El elemento que más influyó es el escalamiento del conflicto geopolítico en Oriente Medio, situación que generó un repunte importante en la volatilidad, reflejado en el fuerte aumento del índice VIX.

“Uno de los principales catalizadores de este movimiento fue el cierre del estrecho de Ormuz, evento que impulsó con fuerza el precio del petróleo, llevando al WTI a registrar un fuerte incremento semanal. Este shock energético reconfiguró rápidamente el posicionamiento de los inversionistas, provocando un retorno hacia activos refugio, particularmente hacia el dólar, que volvió a operar por sobre los 100 puntos en el índice DXY”, señaló.

Colombia ha manifestado un comportamiento atípico en esta materia, pues el dólar ha consolidado una tendencia al alza más agresiva en las economías emergentes.

Como lo explica Diego Franco, jefe de inversiones de Franco Capital Asset Management, este comportamiento inusual a se explica por la importante participación que tiene la exportación de petróleo en su economía. Mientras el crudo se encarece producto del conflicto en Oriente Medio, la nación ha tenido un mayor ingreso, estimado en unos COP 8 billones.

“En ese orden, en la medida en que el petróleo sube, el mercado asume que están entrando más dólares por la venta de materias primas y eso genera una oferta, lo que ha hecho que el precio disminuya”, señala.

Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, señaló que los resultados de la jornada electoral del 8 de marzo también tuvieron impacto en la cotización del dólar, ya que los inversionistas interpretaron positivamente que la contienda se mostrara más reñida de lo que se anticipaba.

“Si se compara con otras economías emergentes, el peso colombiano terminó siendo la moneda de mejor desempeño dentro de un grupo de más de 20 divisas relevantes. La tendencia se mantuvo prácticamente durante toda la semana. Además, el mercado contó con la participación activa del Ministerio de Hacienda por el lado comprador, ya que el Gobierno aprovechó los niveles considerados atractivos de la tasa de cambio para comprar dólares y realizar pagos asociados a operaciones de TRS el martes”, añadió.

El apetito por los títulos de tesorería (TES, que son instrumentos de deuda pública) también ha implicado un ingreso importante de dólares para la nación. Los inversionistas extranjeros están viendo con interés estas herramientas, las cuales están ofreciendo rendimientos de un 14 %.

Para esta semana, los focos apuntan a la decisión que tome la Reserva Federal (Fed) en materia de tasas de interés. “Si bien el mercado descuenta ampliamente que no habrá cambios en la tasa de interés, la atención estará puesta en el comunicado posterior y en el tono del mensaje de la Fed. En este contexto, uno de los argumentos que podría utilizar la autoridad monetaria para justificar una postura de tasas elevadas por más tiempo estaría relacionado con las potenciales presiones inflacionarias derivadas del reciente aumento en los precios del petróleo, producto del conflicto en Medio Oriente”, analiza Global 66.

Estas son las previsiones que tiene esta firma para esta semana:

Tendencia: bajista estructural con correcciones puntuales.

Soporte / Resistencia: 3.650 / 3.800 COP.

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