Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda para el 17 de octubre

El dólar ha tenido una semana con una marcada tendencia a la baja. Foto: EFE - JOSÉ JÁCOME

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El dólar inició su cotización a la baja, al registrar COP 8.335. Esto se traduce en una caída de COP 10 frente a cierre del jueves, así como una variación del 0,11 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.877,07.

En el último mes, el dólar ha mostrado una marcada volatilidad, con jornadas de picos y caídas. Su punto más alto se registró el 30 de septiembre, cuando alcanzó los $3.924, mientras que al cierre de la segunda semana de octubre retrocedió hasta los $3.825,97. En promedio, durante los últimos 30 días la tendencia ha sido bajista, con una depreciación de $29 para el billete verde.

El dólar baja de precio cuando aumenta su flujo en el país, y esto se puede dar por varias razones como el incremento de las exportaciones, las inversiones extranjeras, la emisión de bonos y la recepción de remesas.

El precio también se ve influenciado por el panorama internacional. Cuando hay una alta incertidumbre financiera el dólar tienda a subir, ya que se convierte en un activo refugio.

En esto es importante el trabajo que hace la Reserva Federal (Fed), la cual tiene la misión de mantener a raya el aumento de la inflación. Cuando se considera que la carestía está creciendo de forma desproporcionada, la entidad eleva las tasas para desestimular el consumo y así equilibrar con la demanda. Cuando eso pasa también se desestimulan las inversiones, lo que hace que el dólar sea más escaso y, por ende, más caro.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.