Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 18 de diciembre

El dólar sigue manifestand una alta dependencia al comportamiento de la tasa de interés.

El dólar inició su cotización al alza, al registrar COP 3.875. Esto se traduce en un incremento de COP 8 frente a cierre del miércoles, así como una variación del 0,20 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.866,77.

En el último mes, el dólar ha estado marcado por una tendencia al alza, subiendo más de COP 90.

Este escenario se da en medio de la reducción del apetito por riesgo tras conocerse el informe de empleo en Estados Unidos, el principal dato que concentró la atención de los inversionistas.

De acuerdo con el Departamento de Trabajo de ese país, la tasa de desempleo subió a 4,6 % en noviembre, su nivel más alto desde 2021, frente al 4,4 % registrado en septiembre. Aun así, la creación de empleo superó las expectativas del mercado, con 64.000 nuevos puestos de trabajo, por encima de los 45.000 que anticipaban los analistas.

Tras la publicación del dato, los futuros de las acciones estadounidenses operaban a la baja y el dólar se mantenía cerca de mínimos de dos meses frente a otras monedas. Los contratos del S&P 500 y del Nasdaq 100 retrocedían, mientras que los bonos del Tesoro a 10 años se estabilizaban alrededor del 4,18 %.

Un informe laboral con señales de enfriamiento, aunque sin un deterioro abrupto, llevó a los inversionistas a moderar sus expectativas sobre recortes de tasas en el corto plazo, manteniendo la volatilidad en los mercados.

En otros activos, el bitcoin rondaba los US 86.000, mientras que el petróleo Brent caía por debajo de los US 60 por barril, afectado por señales de exceso de oferta a nivel global y expectativas de un mayor suministro. La caída del crudo se sumó al conjunto de factores externos que influyeron en el comportamiento del dólar durante la jornada.

Proyecciones para la tasa de cambio al cierre de 2025

Las estimaciones sobre el valor en el que terminará la divisa en Colombia hacia el final de 2025 muestran un abanico amplio de escenarios, según bancos y centros de análisis consultados:

🔴 Banco de la República: en su más reciente Encuesta Mensual de Expectativas Económicas, proyecta una TRM promedio de COP 3.846 para diciembre de 2025. Dentro de ese sondeo, las respuestas van desde un mínimo de COP 3.680 hasta un máximo de COP 4.180, lo que refleja la dispersión de expectativas en el mercado.

🔴 Fedesarrollo: a través de su Encuesta de Opinión Financiera, el centro de pensamiento estima que la expectativa de tasa de cambio para diciembre de 2025 se ubica en COP 3.900.

🔴 Banco de Bogotá: proyecta que el dólar podría cerrar el año alrededor de los COP 3.900, en un escenario de estabilidad relativa frente a los niveles actuales.

🔴 DAVIbank: las proyecciones apuntan a un nivel más alto. La entidad prevé que el dólar cierre 2025 en COP 3.986 y que en 2026 se ubique cerca de los COP 4.045.

