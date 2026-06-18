Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda para el 18 de junio

El dólar ha mostrado una tendencia a la baja en medio de señales de posibles acuerdos para aliviar el conflicto en Oriente Medio. Foto: Bloomberg - Scott Eells

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El dólar inició su cotización al alza, al registrar COP 3.479. Esto se traduce en un incremento de COP 30,3 frente al cierre del miércoles, así como una variación del 0,87 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.439,91.

Durante el último mes, el precio del dólar ha registrado una tendencia descendente, en medio de señales de distensión en el conflicto de Oriente Medio. Los mercados han reaccionado positivamente a los acuerdos anunciados entre Estados Unidos e Irán, suscritos en las últimas horas, lo que ha favorecido un mayor apetito por el riesgo y ha restado presión a la divisa estadounidense.

Esto, a su vez, se traduce en menores presiones inflacionarias para Estados Unidos. La disminución de las tensiones en Oriente Medio ha contribuido a moderar los precios del petróleo, reduciendo así los costos energéticos que asumen los hogares estadounidenses y aliviando parte de las presiones sobre el costo de vida.

El miércoles, la Reserva Federal (Fed) decidió mantener sin cambios las tasas de interés, una decisión que refleja cautela frente al comportamiento de la economía estadounidense en los próximos meses. La entidad anticipa que la inflación podría seguir repuntando hacia el cierre de 2026, por lo que optó por mantener una postura prudente en materia monetaria.

En el ámbito local, la caída de los precios del petróleo también tiene efectos sobre la cotización del dólar. Dado que Colombia es exportador de crudo, un barril más barato suele traducirse en una menor entrada de divisas al país. Esta reducción en los ingresos por exportaciones puede ejercer presión sobre la tasa de cambio y limitar el fortalecimiento del peso colombiano.

A esto se suma la incertidumbre que generan en los mercados las elecciones presidenciales en Colombia. Los inversionistas permanecen atentos a las señales que arroje la contienda política, pues sus resultados podrían influir en las expectativas sobre el rumbo económico del país. En ese contexto, los próximos días serán clave para definir la trayectoria que podría seguir el dólar en el corto y mediano plazo.

¿Cuáles son las proyecciones para el dólar?

No es posible predecir el comportamiento del dólar, pues depende de múltiples factores. Esto es lo que dicen las proyecciones:

▶️ La última Encuesta Mensual de Expectativas de analistas económicos (mayo), que realiza el Banco de la República, indica que el dólar cerraría el año en COP 3.750.

▶️ En la última Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo (mayo), los analistas estimaron que el dólar cerrará el año en COP 3.800.

▶️ Investigaciones Económicas de Bancolombia estima que el dólar se ubicará en niveles cercanos a COP 3.640 durante lo que resta del segundo trimestre del año.

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