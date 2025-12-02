Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda para el 2 de diciembre

El dólar podría experimentar un rebote esta semana. Foto: EFE - JOSÉ JÁCOME

El dólar inició su cotización al alza, al registrar COP 3.819,99. Esto se traduce en un incremento de COP 6,99 frente a cierre del lunes, así como una variación del 0,18 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.784,43.

Solo en noviembre, el dólar retrocedió COP 75, lo que implicó una variación del 1,95 %. Para tener una referencia, el punto más alto alcanzado este año por el billete verde fue en abril, cuando superó la barrera de los COP 4.400.

Según lo explicado por Sebastián Chacón, quien es el director de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional del Politécnico Grancolombiano, parte importante de esta reevaluación se ha dado por la monetizacion por parte del gobierno colombiano, la cual ha llegado a casi los USD 5.000 millones, así como el creciente flujo de remesas, las cuales podrían alcanzar los USD 13.000 millones

“También está atado lo que viene sucediendo en el mercado internacional por la incertidumbre con la economía de Estados Unidos, lo que sigue permitiendo que sean atractivas economías emergentes como la latinoamericana, en especial la colombiana, por la tasa de interés que sigue siendo alta en comparación con otras economías”, señala.

Para este analista, la primera semana de diciembre será clave, pues podría registrarse un efecto rebote debido a la mencionada monetización del gobierno colombiano, la cual fue momentánea. Su previsión es que el dólar podría volver a ubicarse por encima de los COP 3.800.

Una mirada similar es la que maneja la líder de estrategia en Itaú Colombia, Valeria Álvarez. Su previsión es que esta semana el dólar se mueva entre los COP 3.720 y los COP 3.850.

“La próxima semana tendremos datos de empleo privado, donde se espera la creación de unos 20.000 puestos de trabajo (el último dato fueron más o menos 40.000). La volatilidad se ha incrementado mucho porque, desde el frente internacional, se espera que la Reserva Federal (Fed) recorte las tasas. En Colombia, por el contrario, las expectativas son a que suba la tasa del Banrep, el mercado sigue incorporándose, algunos analistas han previsto que sí habrá un aumento, todo eso hará que se dirija el movimiento de la moneda la próxima semana”, concluye.

Finalmente, las previsiones de Michael Smith Ortegon Salazar, director del programa de Administración de Empresas e Inteligencia de Negocios de la Universidad Católica de Colombia, apuntan a que el dólar suba, incluso llegando a los COP 3.900. Para este analista, es probable que incluso el billete verde encuentre en ese rango un nuevo punto de equilibrio.

“Factores externos como la caída del petróleo o mayor aversión al riesgo podrían impulsarlo hacia COP 3.900 – COP 3.920. Si, por el contrario, el entorno global muestra estabilidad o mejora en los precios de commodities, el peso podría fortalecerse levemente y llevar la tasa a niveles alrededor de COP 3.800 – COP 3.830, manteniéndose en general un escenario de volatilidad influido por condiciones locales e internacionales”, dijo.

