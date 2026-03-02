Publicidad

Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda para el 2 de marzo

El dólar inició su cotización al alza. Estas son las variables que continúan presionando al billete verde.

Redacción Economía
02 de marzo de 2026 - 01:24 p. m.
El dólar también se verá impactado por el conflicto en medio oriente.
Foto: Bloomberg - Scott Eells
El dólar inició su cotización al alza, al registrar $3.790. Esto se traduce en un incremento de $38 frente a cierre del jueves, así como una variación del 1,01 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en $3.766,30.

En el último mes, el dólar ha sostenido una tendencia al alza, ganando COP 180.

El panorama en Medio Oriente, tras el ataque de Estados Unidos a Irán, complejiza lo que puede pasar con el billete verde en los próximos días.

En parte porque esta región resulta estratégica para el comercio, por el tránsito de las mercancías que pasan por el estrecho de Ormuz, especialmente el petróleo.

El crudo ha tenido un alza importante en el último día, superando los USD 79 por barril, lo que implica un aumento 8,82 % frente a los valores registrados el domingo.

Analistas también recuerdan que, ante este tipo de escenarios geopolíticos, se aumenta la aversión al riesgo y, por ende, el apetito por los activos refugio. Esto hace que la demanda de dólares, considerada como moneda estable, se incremente, lo que presiona al alza su valor.

Desde Credicorp Capital se anticipa una jornada alcista, con los COP 3.760 como pivote, pudiendo cerrar en COP 3.790.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

