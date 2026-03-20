Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 20 de marzo

El dólar sigue siendo influenciado por el conflicto en Oriente Medio. Foto: Bloomberg - Scott Eells

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El dólar inició su cotización al alza, al registrar COP 3.680. Esto se traduce en un incremento de COP 4 frente al cierre del jueves, así como una variación del 0,10 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.692,48.

La decisión de la Fed y el dólar en Colombia

El miércoles, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) dejó sin cambios sus tasas de interés en el rango de 3,50 % a 3,75 %, una decisión que los mercados siguen de cerca porque influye sobre el valor del dólar, los flujos de capital y las condiciones financieras globales.

Lo que haga la Fed sigue siendo clave para países como Colombia. Cuando las tasas en Estados Unidos se mantienen altas, los activos en dólares suelen conservar atractivo para los inversionistas, lo que puede sostener la fortaleza de esa moneda frente a otras divisas.

A eso se suma el mensaje de este miércoles de Jerome Powell, presidente de la Fed, sobre la inflación. Si la guerra en Oriente Medio termina presionando los precios de la energía y alimentando la inflación en Estados Unidos, el mercado puede interpretar que la Fed tendrá menos espacio para bajar tasas pronto. Esa expectativa también puede incidir en el comportamiento del dólar.

Si más adelante la Fed opta por bajar las tasas, esa presión podría moderarse y abrir espacio para un dólar menos fuerte en mercados emergentes como el colombiano.

Sin embargo, el comportamiento del dólar en Colombia no depende solo de la Fed. También pesan variables como el precio del petróleo, la percepción de riesgo y el contexto fiscal del país, entre otros factores.

💵Proyecciones en el precio del dólar

Predecir el futuro del dólar es complicado (por no decir imposible), teniendo en cuenta que su comportamiento se ve afectado por variables nacionales e internacionales.

▶️ Los expertos apuntan a que la divisa estará unos días, tal vez semanas, por debajo de los $3.800. Sin embargo, para finales de mes se espera que vuelva a aumentar alrededor de $100 y que cierre el año alrededor de los $4.000.

▶️ Los analistas que participaron en la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo consideran que para el cierre de 2024, tendremos una tasa de cambio de $4.050.

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