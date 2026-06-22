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Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 22 de junio

El dólar inició su cotización a la baja. Estas son las variables que continúan presionando al billete verde.

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Redacción Economía
22 de junio de 2026 - 01:30 p. m.
El precio del dólar sigue manifestando una alta dependencia de lo que pase con el conflicto en Oriente Medio.
El precio del dólar sigue manifestando una alta dependencia de lo que pase con el conflicto en Oriente Medio.
Foto: Bloomberg - Paul Yeung
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El dólar inició su cotización del lunes a la baja, al registrar COP 3.390. Esto se traduce en una caída de COP 51 frente a cierre del viernes, así como una variación del 1,48 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en $3.459,53.

Esta caída se registra tras conocerse los resultados del preconteo de votos, que le otorgan una ventaja de más de 250.000 a Abelardo de la Espriella en la carrera por la Presidencia de la República, mientras avanza el proceso de escrutinio (al cierre de esta edición queda menos del 1 % de las mesas por escrutar).

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el billete verde venía consolidando una marcada tendencia a la baja desde mediados de mayo.

Parte de este comportamiento responde a lo ocurrido en el escenario internacional, ya que el conflicto en Oriente Medio y las tensiones en torno al estrecho de Ormuz han impulsado el precio del petróleo, aumentando la presión sobre la inflación.

El precio del barril ha caído en las últimas semanas por los acercamientos que ha tenido Estados Unidos e Irán, así como los acuerdos que, en parte, se han traducido en una operación con restricciones del paso comercial.

También influye las decisiones que la Reserva Federal (Fed) ha tomado con las tasas de interés. La más reciente reunión de la junta determinó mantenerlas, con la previsión de que la presión inflacionaria aumente en lo que resta del año.

¿Cuáles son las proyecciones para el dólar?

No es posible predecir el comportamiento del dólar, pues depende de múltiples factores. Esto es lo que dicen las proyecciones:

▶️ La última Encuesta Mensual de Expectativas de analistas económicos (junio), que realiza el Banco de la República, indica que el dólar cerraría el año en COP 3.663.

▶️ En la última Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo (mayo), los analistas estimaron que el dólar cerrará el año en COP 3.800.

▶️ Investigaciones Económicas de Bancolombia estima que el dólar se ubicará en niveles cercanos a COP 3.615 durante lo que resta del segundo trimestre del año.

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Por Redacción Economía

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