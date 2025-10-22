Dólar hoy en Colombia: este es el precio para el 22 de octubre

El dólar ha mantenido una marcada tendencia a la baja. Foto: AFP - LUIS ROBAYO

El dólar inició su cotización a la baja, al registrar COP 3.885. Esto se traduce en una redicción de COP 5 frente a cierre del miércoles, así como una variación del 0,12 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.876,60.

En el último mes, el dólar ha mostrado una marcada tendencia a la baja. Aunque el más reciente balance revela un repunte de COP 29 . Este comportamiento responde en gran parte a la estrategia comercial de Donald Trump y a sus medidas arancelarias, que han debilitado la divisa no solo en Colombia, sino también en otros mercados.

En esto el país se ha visto favorecido, pues la imposición arancelaria ha sido la mínima, que es del 10 %, cifra que es menor a la de otras naciones como Brasil, que ha recibido una imposición del 50 %. En productos como el café, Colombia se ha hecho más atractiva para el mercado estadounidense, ya que sus precios pueden ser más competitivos.

Sin embargo, este panorama podría cambiar en los próximos días, debido a los nuevos aranceles que anunció Donald Trump para Colombia (en medio de la disputa diplomática que tiene con Gustavo Petro).

Lo que explican diversos expertos es que si los aranceles suben, lo más probable es que también lo haga el dólar. Esto se explica porque las exportaciones colombianas se vuelven más caras y menos competitivas, lo cual podría traducirse en una menor entrada de dólares.

Al haber menos billetes verdes en el mercado, la demanda comienza a ganar peso sobre la oferta, lo que se traduce en un dólar más caro. Lo que pase con esto es determinante, ya que Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia.

No obstante, este no ha sido el panorama hasta ahora. Desde que se conoció esta noticia, la tendencia bajista del dólar no se ha visto afectada.

Hay que tener en cuenta que el dólar no solo depende de esta variable, sino de muchas otras.

Una de las más importantes es la decisión que toma la Reserva Federal sobre las tasas de interés. Lo que hace el emisor estadounidense es controlar la inflación moviendo este valor. Es decir, amenaza de inflación más alta se traduce en tasas más altas, pues con eso se desestimula el consumo y se equilibra mejor la balanza entre oferta y demanda.

El problema con esto es que también se castiga las inversiones, es decir, las probabilidades de que más billetes verdes ingresen a Colombia y se registre un dólar más barato.

Otras variables importantes son las exportaciones (que han registrado caídas en lo que va del año), así como la recepción de remesas (las cuales han consolidado máximos históricos en los últimos meses).

