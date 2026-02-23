Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda para el 23 de febrero

El dólar ha manifestado una tendencia a la baja en gran parte de las economías del mundo. Foto: Bloomberg - Samsul Said

El dólar inició su cotización al alza, al registrar USD 3.718. Esto se traduce en un leve incremento de COP 0,5 frente al cierre del viernes, así como una variación del 0,013 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en $3.691,34.

En los últimos 30 días, el dólar pasó de los COP 3.637 a los COP 3.688.

Según lo explicado por Alvaro Humberto Ojeda, vicepresidente ejecutivo de Values AAA, la semana pasada el dólar tuvo un comportamiento lateral-alcista con volatilidad moderada, es decir, el precio se mantuvo relativamente estable, con una ligera tendencia al alza y movimientos no muy fuertes.

Las variables que más lo están impactando son:

Tasas de interés en EE.UU: la expectativa de que la Reserva Federal mantenga tasas altas fortalece el dólar globalmente y reduce los flujos hacia mercados emergentes.

El precio del petróleo: dado que el Brent alrededor de USD 66–67, lo que significa que al no estar alto, limita la apreciación del peso porque nuestro país depende de exportaciones petroleras.

Aversión al riesgo internacional: es un asunto cultural porque los grupos de inversionistas prefieren activos seguros, entonces compran dólares; porque ejerce presión sobre las monedas latinoamericanas

Crecimiento económico moderado: nuestro PIB 2025: 2,6% muestra una economía estable, pero sin fuerza, para apreciar la moneda; además el déficit externo e importaciones altas; así como las importaciones crecen más que exportaciones entonces viene un efecto de mayor demanda estructural de dólares.

¿Qué se espera para esta semana?

Como detalla la firma Credicorp Capital, el dólar podría moverse entre los COP 3.685 y los COP 3.750.

Se ha observado una alta demanda de dólares a nivel local, lo cual sugeriría un piso bien definido en la tasa de cambio de los COP 3.700 y abre espacio para presiones alcistas en los próximos días, especialmente si se mantienen riesgos geopolíticos.

