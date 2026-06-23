Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda para el 23 de junio

El dólar ha alcanzado niveles tan bajos que no se veían hace aproximadamente 6 años. Foto: Bloomberg - Scott Eells

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El dólar inició su cotización al alza, al registrar COP 3.450. Esto se traduce en un incremento de COP 18 frente a cierre del lunes, así como una variación del 0,52 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.406,14.

Este movimiento se registra tras conocerse los resultados del preconteo de votos, que le otorgan una ventaja de más de 250.000 a Abelardo de la Espriella en la carrera por la Presidencia de la República, mientras avanza el proceso de escrutinio (al cierre de esta edición se ha escrutado el 99,99 % de las mesas).

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el billete verde venía consolidando una marcada tendencia a la baja desde mediados de mayo.

Parte de este comportamiento responde a lo ocurrido en el escenario internacional, ya que el conflicto en Oriente Medio y las tensiones en torno al estrecho de Ormuz han impulsado el precio del petróleo, aumentando la presión sobre la inflación.

El precio del barril ha caído en las últimas semanas por los acercamientos que ha tenido Estados Unidos e Irán, así como los acuerdos que, en parte, se han traducido en una operación con restricciones del paso comercial.

También influye las decisiones que la Reserva Federal (Fed) ha tomado con las tasas de interés. La más reciente reunión de la junta determinó mantenerlas, con la previsión de que la presión inflacionaria aumente en lo que resta del año.

¿Cuáles son las proyecciones para el dólar?

No es posible predecir el comportamiento del dólar, pues depende de múltiples factores. Esto es lo que dicen las proyecciones:

▶️ La última Encuesta Mensual de Expectativas de analistas económicos (junio), que realiza el Banco de la República, indica que el dólar cerraría el año en COP 3.663.

▶️ En la última Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo (mayo), los analistas estimaron que el dólar cerrará el año en COP 3.800.

▶️ Investigaciones Económicas de Bancolombia estima que el dólar se ubicará en niveles cercanos a COP 3.615 durante lo que resta del segundo trimestre del año.

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