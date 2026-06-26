Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda para el 26 de junio

El dólar sigue manifestando una alta dependencia de lo que ocurra con el conflicto en Oriente Medio. Foto: Bloomberg - Tomohiro Ohsumi

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El dólar inició su cotización al alza, al registrar COP 3.438. Esto se traduce en un incremento de COP 3 frente a cierre del jueves, así como una variación del 0,87 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.433,71.

En el último mes, el dólar ha mostrado una marcada tendencia a la baja, dejando atrás los COP 3.672 que registraba el 26 de mayo.

Parte de esta desescalada se ha enmarcado en las conversaciones que ha tenido Estados Unidos con Irán, las cuales han derivado en una reducción del conflicto en Oriente Medio, así como en aperturas parciales al estrecho de Ormuz.

Esto implica un alivio, aunque de momento no tan protagónico, en la presión inflacionaria que ha implicado el aumento en el precio precio del petróleo en el gasto que destinan los hogares norteamericanos en energía.

En su última reunión, la Reserva Federal (Fed) mantuvo las tasas de interés, pero informó que proyecta un aumento en la inflación de Estados Unidos para el cierre del año.

En Colombia, un petróleo más barato implica menos ingreso de dólares a la nación por este concepto. Este viernes, el barril de referencia Brent ronda los USD 72, valor considerablemente inferior a los cerca de USD 100 que registraba hacia mediados del mes pasado.

También hay que tener en cuenta que el precio del dólar en Colombia depende de otras variables como inversiones de firmas extranjeras y recepción de remesas, las cuales han registrado incrementos en los últimos meses.

¿Cuáles son las proyecciones para el dólar?

No es posible predecir el comportamiento del dólar, pues depende de múltiples factores. Esto es lo que dicen las proyecciones:

▶️ La última Encuesta Mensual de Expectativas de analistas económicos (junio), que realiza el Banco de la República, indica que el dólar cerraría el año en COP 3.663.

▶️ En la última Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo (junio), los analistas estimaron que el dólar cerrará el año en COP 3.650.

▶️ Investigaciones Económicas de Bancolombia estima que el dólar se ubicará en niveles cercanos a COP 3.615 durante lo que resta del segundo trimestre del año.

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