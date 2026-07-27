Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda para el 27 de julio

El dólar sigue manifestando una alta dependencia de lo que ocurra con el conflicto en Oriente Medio.
Foto: Bloomberg - Scott Eells
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El dólar inició su cotización a la baja, al registrar COP 3.210. Esto se traduce en una caída de COP 20 frente a cierre del viernes, así como una variación del 0,31 %.
La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en $3.210,56.
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