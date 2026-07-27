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Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda para el 27 de julio

El dólar inició su cotización a la baja. Estas son las variables que continúan presionando al billete verde.

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Redacción Economía
27 de julio de 2026 - 01:23 p. m.
El dólar sigue manifestando una alta dependencia de lo que ocurra con el conflicto en Oriente Medio.
El dólar sigue manifestando una alta dependencia de lo que ocurra con el conflicto en Oriente Medio.
Foto: Bloomberg - Scott Eells
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El dólar inició su cotización a la baja, al registrar COP 3.210. Esto se traduce en una caída de COP 20 frente a cierre del viernes, así como una variación del 0,31 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en $3.210,56.

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Por Redacción Economía

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