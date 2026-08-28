Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda para el 28 de agosto

El billete verde ha manifestado una fuerte influencia del denominado 'carry trade'. Foto: Bloomberg - Paul Yeung

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El dólar inició su cotización a la baja, al registrar COP 3.155. Esto se traduce en una caída de COP 3,99 frente a cierre del jueves, así como una variación del 0,12 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.144,28.

En el último mes, el dólar acumula una caída de 4,29 %, lo que lo ha llevado a estar cerca de la barrera de los COP 3.000. Según Rodrigo Lama, director de negocios de Global66, este fenómeno se ha visto reflejado en otras monedas emergentes, aunque el caso colombiano tiene un acento particular.

Los factores locales detrás del dólar

Una de las variables detrás de esa fortaleza del peso es el llamado carry trade: los inversionistas piden prestado dinero donde las tasas de interés son bajas para invertirlo donde son más altas, ganando con la diferencia.

Con las tasas del Banrep todavía en 12 %, Colombia sigue siendo un destino atractivo para esos capitales, lo que eleva la demanda de pesos y presiona la tasa de cambio a la baja.

Ese mismo factor, dice Lama, ha mantenido su peso incluso después del terremoto que dejó pérdidas estimadas en COP 30 billones.

Una primera lectura haría pensar que la incertidumbre generada por el desastre empujaría al dólar hacia arriba, pero eso no se ha visto en los días posteriores al sismo. Expertos consultados por este medio explican que el Gobierno probablemente financiará buena parte de esos gastos mediante deuda y no con un aumento de impuestos, lo que para los inversionistas podría traducirse en más oportunidades de inversión y, en consecuencia, en una mayor entrada de dólares al país.

La sacudida geopolítica

El precio del petróleo, clave para las exportaciones colombianas, también está en el radar de la cotización del dólar.

El crudo cayó este lunes tras dos semanas de avances (el Brent se ubicaba cerca de USD 93 por barril y el WTI cerca de USD 86), mientras el mercado espera que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, revele en las próximas horas los detalles del plan para aislar económicamente a Irán.

En un artículo de opinión publicado en Financial Times, Bessent calificó la iniciativa como “la mayor ofensiva financiera en la historia contra un país” y advirtió: “Los facilitadores de Irán compran y transportan su petróleo. Harían bien en considerar las consecuencias de seguir sosteniéndolo”.

No obstante, el petróleo vuelve a repuntar, por las tensiones geopolítica que se reflejan en el estrecho de Ormuz. El jueves, la referencia Brent cerró en más de USD 88.

A esto se suma la política monetaria en Estados Unidos. Lama considera que la inflación en ese país se está moderando de forma gradual, a la par de que el consumo empieza a dar señales de debilidad, lo que apunta a que la Reserva Federal difícilmente suba las tasas en septiembre. Tasas más altas en EE. UU. tienden a reducir los incentivos para algunos flujos de inversión internacional hacia economías emergentes como la colombiana, generando presiones al alza sobre el dólar; el escenario contrario, en cambio, tiende a favorecer al peso.

¿Qué podría pasar con el dólar?

No todos los análisis coinciden en que la tendencia bajista se mantenga. Davivienda advierte que, a pesar de que el peso colombiano acumula una apreciación del 20 % en lo corrido de 2026, la tasa de cambio enfrenta fuerzas que presionarán su cotización al alza.

“Factores como la decisión del Banco de la República de mantener inalterada su tasa de interés, el reciente retroceso en los precios del petróleo y la menor incidencia de la incertidumbre política local actuarán como determinantes alcistas para el precio del dólar”, explica la entidad.

A esto se suma el programa que anunció el Banco de la República para acumular hasta USD 4.000 millones en reservas internacionales durante los próximos dos años, que, si bien no busca modificar la tasa de cambio, sí podría limitar caídas fuertes del dólar.

Sobre el carry trade, Davivienda coincide en que el amplio diferencial de tasas de interés en Colombia mantiene el atractivo para la entrada de flujos de inversión, lo que podría generar presiones bajistas sobre la tasa de cambio en el corto plazo.

Sin embargo, advierte que los menores precios del petróleo impactarán de manera adversa los términos de intercambio del país. “Esta dinámica favorecerá la convergencia de la tasa de cambio hacia sus fundamentales macroeconómicos, razón por la cual reiteramos nuestra proyección para el cierre de año en COP 3.530”, puntualiza la entidad.

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