Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda para el 3 de octubre

El dólar inició su cotización al alza, al registrar COP 3.890. Esto se traduce en un incremento de COP 3 frente al cierre del jueves, así como una variación del 0,07 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.897,64.

En el último mes, el billete verde ha retrocedido COP 120. El debilitamiento de esa divisa no es un fenómeno exclusivo de Colombia, pues también se repite en otros países de la región.

Expertos consultados por este medio aseguran que una de las principales variables detrás de este comportamiento es la política comercial de Donald Trump, la cual se ha caracterizado por un incremento en los aranceles.

Esto ha generado una amenaza de presión inflacionaria, bajo la premisa de que muchos productos se encarecerán en los Estados Unidos producto de estas alzas, lo que a su vez genera un coletazo en las decisiones que tome la Reserva Federal (Fed) sobre las tasas de interés.

Lo que señalan los analistas es que si la Fed sube las tasas, el precio del dólar se encarece, pues se desincentiva la inversión y por ende escasean los billetes verdes. Si las baja, el escenario es el contrario, pues las inversiones se dinamizan y el flujo de dólares aumenta en países como Colombia, lo que lo hace más barato.

En suma, el precio del dólar lo determina la oferta y la demanda. Mientras más alta es la oferta y poca la demanda, el precio es más bajo; mientras más baja es la oferta y más alta la demanda el precio es más alto.

Pero aquí también influyen elementos nacionales, como el comportamiento de las exportaciones, las políticas monetarias (que pueden generar confianza, o no, en los inversionistas extranjeros) y la recepción de remesas.

