Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda para el 30 de marzo

El dólar sigue dependiendo de los impactos del conflicto en Oriente Medio. Foto: Bloomberg - Ron Antonelli

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El dólar inició su cotización a la baja, al registrar COP 3.659,50. Esto se traduce en una caída de COP 6,5 frente a cierre del viernes, así como una variación del -0,17 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.668,89.

El análisis que hace Daniel Londoño, country manager de Global66, en el panorama internacional hay por lo menos tres fuerzas dominantes que presionan al billete verde.

Primero, el conflicto entre Estados Unidos e Irán y su impacto sobre el Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del crudo global. El Brent cerró la semana alrededor de USD 101-107 el barril, bajando tras el anuncio de Trump de pausar ataques a infraestructura energética iraní por 10 días.

“Para Colombia, un Brent por encima de USD 100 es favorable porque mejora los ingresos por exportaciones petroleras y genera flujos de dólares al país”, explica.

La segunda fuerza es el índice DXY, el cual se ubica alrededor de USD 99,65, lo que se traduce en una recuperación desde mínimos de USD 96 en febrero. Pero sigue siendo débil si se compara con los niveles de hace un año, lo que refleja la tendencia estructural de debilidad del dólar a nivel global.

“Los mercados han reducido sus expectativas de recortes de la Fed este año, aunque el banco central aún contempla un recorte de 25 puntos base en 2026”, añade.

Finalmente está la Corte Suprema de EE.UU. que anuló los aranceles bajo la IEEPA en febrero, generando un nuevo régimen temporal del 10% bajo la Sección 122, lo que ha reducido parcialmente la prima de incertidumbre comercial y ha ayudado a monedas emergentes.

En el terreno local, la fuerza más importante son las tasas de interés del Banco de la República.

“En enero, la Junta sorprendió al mercado subiendo 100 puntos base la tasa de intervención a 10,25 %, por encima de las expectativas de 50 pb. Esa tasa al 10,25 % amplía el diferencial de tasas con EE.UU. (donde la Fed está en 3,75%), lo que hace que los activos colombianos en pesos sean relativamente más atractivos para inversionistas internacionales y genera un soporte cambiario natural”, explicó.

La próxima decisión en esta materia se tomará el 31 de marzo. Expertos anticipan que se dará un nuevo incremento.

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