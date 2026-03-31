Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda para el 31 de marzo

El dólar sigue siendo presionado por el conflicto en Oriente Medio. Foto: Bloomberg - Andrew Harrer

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El dólar inició su cotización a la baja, al registrar COP 3.650. Esto se traduce en una caída de COP 21,75 frente a cierre del lunes, así como una variación del 0,59 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.669,96.

En el último mes, el dólar ha mantenido una tendencia a la baja, al registrar un retroceso del 1,11 %.

Según el análisis del banquero de inversión, Jonathan Torres, el conflicto en Oriente Medio y los bloqueos en el estrecho de Ormuz han impactado con fuerza el comportamiento del dólar, ya que se genera incertidumbre y el billete verde aumenta su atractivo como activo refugio.

El precio del petróleo Brent también se ha mantenido alto, por encima de los USD 100 por barril, lo que resulta favorable para el peso colombiano, debido a las exportaciones de combustible colombianas.

“El presidente Trump anunció aplazar por 5 días cualquier ataque militar contra las centrales eléctricas iranies lo que sacudió las bolsas y el crudo brent cayó un 11%, marcando una reducción temporal de flujo de dólares. El índice DXY, si bien mide la fortaleza global del dólar, se mantiene en la franja de 99 a 99,5, y los operadores de mercado ya descuenta la posibilidad de que la Reserva Federal suba tasas ante la persistencia de la inflación global por el precio del petróleo”, concluyó.

Su previsión es que, si las tensiones geopolíticas se mantienen, es posible que el dólar se mantenga por encima de la barrera de los USD 3.700.

Para que se consolide un escenario a la baja, es necesario que se desescale el conflicto en Oriente Medio, además de que se registre un comportamiento favorable en materia de inflación y empleo en Estados Unidos.

El panorama local también tiene un peso importante, sobre todo en aspectos como la exportación de petróleo, la materialización de inversiones y la recepción de remesas.

Se espera que esta semana el dólar ronde los COP 3.600 a COP 3.650.

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