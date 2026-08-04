Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda este 4 de agosto

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El dólar arrancó este martes en COP 3.225, nueve pesos por debajo del cierre de ayer lunes, cuando la divisa cerró en COP 3.234. Tras las primeras operaciones de la mañana, el precio promedio bajó todavía más, hasta COP 3.213,50.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se calcula con las operaciones del día anterior y rige las transacciones de hoy, se ubicó en COP 3.230,44. Eso representa un alza de 86,30 pesos frente a la TRM del lunes, que fue de COP 3.144,14.

Para poner ese número en perspectiva: la TRM de hoy está 36,17 % por debajo de su máximo histórico, de COP 5.061,21, registrado el 5 de noviembre de 2022 (COP 1.830,77 pesos menos que ese récord).

Nuevas esperanzas sobre Ormuz

Estados Unidos afirmó este martes que espera alcanzar “muy pronto” un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, la vía marítima que concentra buena parte de la tensión con Irán. Catar, uno de los países mediadores junto con Pakistán y Omán, aseguró que los esfuerzos para encontrar una solución de corto plazo “están en curso”, en declaraciones a AFP de Majed al Ansari, portavoz de su Ministerio de Relaciones Exteriores.

Irán negó que exista algún diálogo en marcha, pese a que el presidente estadounidense insistió el lunes en que las negociaciones seguían activas. “Esta es la última oportunidad que tienen para firmar un buen documento”, dijo, en declaraciones a AFP.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, respaldó esa versión y afirmó que su país podría cerrar un acuerdo con Irán antes de este miércoles. “Estamos en conversaciones con los iraníes, y creo que existe la posibilidad de que hoy o mañana lleguemos a un acuerdo para abrir el estrecho”, dijo Bessent este martes, en declaraciones a AFP recogidas de una entrevista con CNBC. Consultado sobre si Irán podría cobrar un peaje a los barcos que transiten la zona, respondió: “Creo que habría libertad de movimiento”.

Irán, sin embargo, matizó esa versión. “En este momento no estamos negociando con Estados Unidos. Estamos negociando con Omán para garantizar un paso seguro por el estrecho de Ormuz”, dijo el portavoz diplomático iraní, Esmail Baqai, en declaraciones a AFP.

La sola posibilidad de que se reabra esta vía, clave para el comercio mundial de hidrocarburos, hizo caer los precios del petróleo. Hacia las 8:35 a.m., hora de Colombia, el barril de Brent bajaba 4,25 %, hasta USD 80,21, tras haber tocado mínimos de USD 79,73. El WTI, la referencia estadounidense, retrocedía 4,75 %, hasta USD 76,52, después de caer más de 5 % en las primeras horas de la jornada.

Vale la pena no dar por hecho que esta caída del crudo se traduce de forma automática en un movimiento del peso. La semana pasada, la relación que tradicionalmente explicaba buena parte del comportamiento del dólar en Colombia (petróleo cae, dólar sube) dejó de funcionar en más de una jornada, según el análisis de Daniel Londoño Tapia, country manager de Global66.

La Fed y el Banco de la República

La semana pasada, la Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener sus tasas de interés en el rango de 3,50 % a 3,75 %, la quinta vez consecutiva que las deja quietas, aunque tres de los doce miembros del comité de política monetaria pidieron subirlas. El nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, evitó dar pistas sobre el rumbo que tomará el banco central.

El mercado no tomó bien este anuncio. Las acciones cayeron esa misma jornada, y al día siguiente llegaron los datos que terminaron de mover la aguja: el índice de precios de junio en Estados Unidos llegó a 3,7 %, tal como se esperaba, pero la economía de ese país creció apenas 1,5 % en el segundo trimestre, por debajo de lo previsto. Esa combinación reabrió la duda sobre cuánto margen tiene realmente la Fed para subir tasas más adelante, y el dólar se debilitó a nivel global.

En Colombia, ese debilitamiento se sumó a un factor local: el viernes, la junta directiva del Banco de la República sorprendió al mercado con una votación dividida, cuatro codirectores contra tres, y decidió dejar la tasa de interés quieta en 12 %, cuando la mayoría de analistas esperaba un alza hasta 12,5 %.

En el comunicado, el Emisor explicó que “la persistente apreciación del peso colombiano excede la de varias monedas comparables” y que esa dinámica “contribuye a mitigar las presiones inflacionarias”. El gerente del Banrep, Leonardo Villar, dijo que “las preocupaciones existen”, y advirtió que si el fenómeno de El Niño golpea con fuerza los precios de los alimentos, la inflación podría acercarse a 7 % antes de que termine el año. La misma junta anunció que comprará hasta USD 4.000 millones en los próximos dos años para engrosar las reservas internacionales del país, que hoy suman cerca de USD 67.000 millones.

De fondo sigue operando el llamado ‘carry trade’: con la tasa de interés de Colombia en 12 %, muy por encima de la de Estados Unidos, a los inversionistas extranjeros les resulta atractivo endeudarse en dólares baratos e invertir ese dinero en pesos colombianos. Esa entrada de capital, convertida a pesos, es parte de lo que sigue presionando el precio del dólar hacia abajo.

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