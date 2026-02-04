Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 4 de febrero

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este miércoles el dólar abrió en Colombia en COP 3.635, por debajo del cierre del martes.

La Tasa Representativa del Mercado para la jornada de hoy se ubica en COP 3.622. En casas de cambio, la compra de dólares está en promedio en COP 3.533 y la venta en COP 3.700.

El martes, el dólar cerró al alza: COP 3.648, COP 34,42 por encima del cierre del lunes. Según Investigaciones Económicas de Bancolombia, a nivel internacional fue clave la aprobación del acuerdo de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para restablecer la financiación de sectores como defensa, salud, trabajo, educación y vivienda. A nivel local, el mercado estuvo atento a los mensajes tras la reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro.

El comportamiento del dólar

El más reciente Informe del Mercado Cambiario de Bancolombia muestra que en enero el comportamiento del dólar frente al peso colombiano estuvo condicionado, en primer lugar, por la debilidad de la divisa estadounidense a nivel global.

El documento señala que el índice dólar (DXY) retrocedió 1,4 % mensual, en un entorno marcado por la expectativa sobre el ciclo de tasas de la Reserva Federal y nuevos episodios de incertidumbre internacional.

El balance fue favorable para la moneda colombiana durante el primer mes del año: la tasa de cambio se movió en un rango entre COP 3.590 y COP 3.845 y cerró en COP 3.690, es decir, COP 90 por debajo del cierre de diciembre.

Las proyecciones para el dólar en 2026

Investigaciones Económicas de Bancolombia estima que en el primer trimestre del año el dólar se ubicará en niveles cercanos a COP 3.700.

Según los analistas consultados en la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, para diciembre de 2026 se espera una tasa de cambio de COP 3.830.

Los analistas consultados en la Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas Económicos del Banco de la República esperan que la tasa de cambio cierre el año en COP 3.800.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.