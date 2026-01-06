Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía

Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda para el 6 de enero

El dólar inició su cotización a la baja. Estas son las variables que continúan presionando al billete verde.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Economía
06 de enero de 2026 - 01:26 p. m.
El dólar está a la espera de la primera decisión del año que tome la Fed en torno a las tasas de interés.
El dólar está a la espera de la primera decisión del año que tome la Fed en torno a las tasas de interés.
Foto: EFE - JOSÉ JÁCOME
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El dólar inició su cotización a la baja, al registrar COP 3.730,03. Esto se traduce en una caída de COP 6,97 frente a cierre del lunes, así como una variación del 0,18 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.770,03.

Desde que inició el año, el dólar ha mantenido una tendencia a la baja, perdiendo cerca de COP 40.

De cara a 2026, el consenso del mercado apunta a un escenario distinto al de 2025. Tras un año de apreciación del peso, los analistas anticipan que la tasa de cambio podría moverse enniveles más altos en promedio.

El cambio de tono responde a una combinación de factores: mayor incertidumbre externa, riesgos fiscales en Colombia y un año electoral que puede derivar en mayor volatilidad del mercado cambiario.

Iván Torroledo, cofundador de Littio, ha señalado que el comportamiento del dólar en 2026 estará fuertemente condicionado por factores externos como la trayectoria de las tasas de interés en Estados Unidos, el precio del petróleo y los episodios de tensión geopolítica.

El analista advierte que el dólar podría registrar repuntes puntuales, especialmente en momentos de menor apetito por riesgo, sin que ello implique un regreso a los niveles vistos a comienzos de 2025.

El centro de pensamiento Fedesarrollo también anticipa presiones de depreciación del peso. El centro de pensamiento advierte que los riesgos fiscales y la incertidumbre de política económica asociada al año electoral podrían pesar sobre el peso colombiano en 2026, incluso en un escenario de política monetaria relativamente restrictiva.

Las principales proyecciones para el dólar en 2026 son:

  • Fedesarrollo: tasa de cambio promedio de COP 3.943.
  • Banco de Bogotá: proyecciones alrededor de los COP 3.900.
  • DAVIbank: estima un nivel cercano a COP 4.045.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias económicas

Economía

Dólar

Precio del dólar

Dólar hoy

Precio del dólar hoy

Dólar a peso colombiano

Breaking

TRM

TRM hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.