Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda para el 6 de enero

El dólar inició su cotización a la baja, al registrar COP 3.730,03. Esto se traduce en una caída de COP 6,97 frente a cierre del lunes, así como una variación del 0,18 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.770,03.

Desde que inició el año, el dólar ha mantenido una tendencia a la baja, perdiendo cerca de COP 40.

De cara a 2026, el consenso del mercado apunta a un escenario distinto al de 2025. Tras un año de apreciación del peso, los analistas anticipan que la tasa de cambio podría moverse enniveles más altos en promedio.

El cambio de tono responde a una combinación de factores: mayor incertidumbre externa, riesgos fiscales en Colombia y un año electoral que puede derivar en mayor volatilidad del mercado cambiario.

Iván Torroledo, cofundador de Littio, ha señalado que el comportamiento del dólar en 2026 estará fuertemente condicionado por factores externos como la trayectoria de las tasas de interés en Estados Unidos, el precio del petróleo y los episodios de tensión geopolítica.

El analista advierte que el dólar podría registrar repuntes puntuales, especialmente en momentos de menor apetito por riesgo, sin que ello implique un regreso a los niveles vistos a comienzos de 2025.

El centro de pensamiento Fedesarrollo también anticipa presiones de depreciación del peso. El centro de pensamiento advierte que los riesgos fiscales y la incertidumbre de política económica asociada al año electoral podrían pesar sobre el peso colombiano en 2026, incluso en un escenario de política monetaria relativamente restrictiva.

Las principales proyecciones para el dólar en 2026 son:

Fedesarrollo: tasa de cambio promedio de COP 3.943.

Banco de Bogotá: proyecciones alrededor de los COP 3.900.

DAVIbank: estima un nivel cercano a COP 4.045.

