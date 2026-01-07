Logo El Espectador
Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda para el 7 de enero

El dólar inició su cotización al alza. Estas son las variables que continúan presionando al billete verde.

Redacción Economía
07 de enero de 2026 - 01:33 p. m.
El dólar sigue manifestando una alta dependencia a las decisiones que tome la Fed en torno a las tasas de interés.
Foto: Bloomberg - Paul Yeung
El dólar inició su cotización al alza, al registrar COP 3.720. Esto se traduce en un incremento de COP 4 frente a cierre del martes, así como una variación del 0,10 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.730,26.

