Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda para el 7 de enero

El dólar sigue manifestando una alta dependencia a las decisiones que tome la Fed en torno a las tasas de interés.

El dólar inició su cotización al alza, al registrar COP 3.720. Esto se traduce en un incremento de COP 4 frente a cierre del martes, así como una variación del 0,10 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.730,26.

