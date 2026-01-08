Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda para el 8 de enero

El billete verde sigue respondiendo a las dinámicas que marca la decisión de la Fed en torno a las tasas de interés.
El dólar inició su cotización al alza, al registrar COP 3.749. Esto se traduce en un incremento de COP 7 frente a cierre del miércoles, así como una variación del 18 %.
La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.748,83.
