Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda para el 8 de enero

El dólar inició su cotización al alza, al registrar COP 3.749. Esto se traduce en un incremento de COP 7 frente a cierre del miércoles, así como una variación del 18 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.748,83.

