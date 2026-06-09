Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda para el 9 de junio

El dólar en Colombia sigue manifestando una dependencia a lo que ocurra en Oriente Medio y el resultado de las elecciones presidenciales. Foto: Bloomberg - Paul Yeung

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El dólar cerró la jornada a la baja, lo que mantiene su valor por debajo de los COP 3.600. Hoy, la jornada bajó el telón en COP 3.569,70, unos 11 por debajo frente al cierre del viernes (COP 3.580), así como una variación de 0,29 %.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) permanece en COP 3.588,09.

Desde el 19 de mayo, cuando la tasa de cambio se ubicaba en COP 3.792 por dólar, la divisa estadounidense no ha logrado consolidar una tendencia sostenida al alza.

Son varios los factores que están influyendo en el comportamiento del billete verde. Entre ellos, uno de los más relevantes en el escenario internacional es la evolución de los precios del petróleo. Las tensiones en Oriente Medio y las restricciones al tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz han impulsado el valor del crudo, generando nuevas presiones inflacionarias, especialmente en Estados Unidos.

En este contexto, la Reserva Federal mantiene pocos incentivos para reducir las tasas de interés. Un entorno de tasas elevadas encarece el acceso al crédito, modera la inversión y favorece la permanencia de capitales en activos denominados en dólares. Como resultado, se reduce la disponibilidad de divisas en economías emergentes y receptoras de inversión, como la colombiana.

No obstante, ese mismo escenario también genera un efecto favorable para Colombia. Al ser un país exportador de petróleo, el incremento en los precios internacionales del crudo suele traducirse en una mayor entrada de dólares por concepto de exportaciones.

En otras palabras, cuando el barril se valoriza, aumenta el flujo de divisas hacia la economía colombiana, un factor que puede contribuir a fortalecer el peso y moderar las presiones alcistas sobre la tasa de cambio.

Según los expertos consultados, el comportamiento del dólar en Colombia también está condicionado por otros factores internos. Entre ellos sobresalen el flujo de remesas provenientes del exterior y la incertidumbre en torno al panorama político de cara a las elecciones presidenciales.

Este último aspecto resulta especialmente relevante para los mercados, ya que las expectativas sobre el rumbo económico del país y la estabilidad de las reglas de juego influyen en las decisiones de inversión. En consecuencia, la percepción de seguridad jurídica y confianza institucional seguirá siendo un factor determinante para la llegada de capitales y el comportamiento de la tasa de cambio.

¿Cuáles son las proyecciones para el dólar?

No es posible predecir el comportamiento del dólar, pues depende de múltiples factores. Esto es lo que dicen las proyecciones:

▶️ La última Encuesta Mensual de Expectativas de analistas económicos (mayo), que realiza el Banco de la República, indica que el dólar cerraría el año en COP 3.750.

▶️ En la última Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo (mayo), los analistas estimaron que el dólar cerrará el año en COP 3.800.

▶️ Investigaciones Económicas de Bancolombia estima que el dólar se ubicará en niveles cercanos a COP 3.660 durante lo que resta del segundo trimestre del año.

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